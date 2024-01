“La medicina, los médicos han intervenido. La justicia ha intervenido a través de sus Fiscales, ha habido resultados más allá del hecho lamentable. Hay una persona de 46 años detenida que está siendo investigada en este momento. Hay una chica, que acompañaba a la joven fallecida, que también está aprehendida y se va a resolver la situación procesal en los próximos días”, precisó el funcionario, informó El Once.

Indicó que es un hecho “sumamente lamentable porque nos duele a todos que muera una chica de 23 años y en estas circunstancias, en una situación, creemos, de consumo. En este momento se está haciendo la autopsia de su cuerpo y vamos a tener los resultados en las próximas horas, de este hecho que consideramos aberrante”.

Indicó que existen “varias hipótesis, pero hasta ahora, analizando las circunstancias, la escena del crimen, el lugar donde supuestamente ocurrió el hecho, evidentemente de consumo de drogas, de alcohol, dio el análisis previo de la chica fallecida que consumió cocaína, marihuana y bebidas alcohólicas. Eso dio positivo”.

Remarcó que el espacio donde presuntamente ocurrió el hecho “es muy chico, no tiene más de 3x3 metros. Escuché que hablaban de violación en manada, de varias personas, no se descarta nada. Pero yo hablaba con el especialista en Criminalística que hizo el análisis de la escena del delito y confirmó que es un lugar deprimente, con una sola cama, una mesa de luz, prácticamente en el piso y como mucho entran tres personas. Es muy chiquitito”.

No obstante, confirmó que se está analizando “si participaron una o dos personas más. Hasta ahora no se ven más personas, se ven dos chicas que ingresan a este domicilio de calle Italia y después salen. Lamentablemente esta chica quizás tuvo un brote psicótico, quizás por el exceso de sustancias, la mezcla con el alcohol, que suele provocar esto”.

Comentó que la joven “tuvo varias caídas, hubo gente en la escuela Laprida que intentó contenerla. La Policía interviene, va una ambulancia, la lleva al hospital de Victoria. La están intubando, dándole suero, se saca, se pelea con el enfermero, vuelve a huir. Se cae y a 200 metros la encuentran caída en la vía pública, con golpes, pero propios posiblemente de su propia caída. Ella aparece en las cámaras como sacándose parte de las ropas, cayéndose, trepando en una reja”.

“Cuando se produce una muerte violenta, como este caso, tiene que intervenir la Justicia, como está interviniendo, y la Policía. Entendemos que el trabajo que se está haciendo está perfectamente hecho”, agregó.

Informó que “también estamos brindando asistencia a la familia. Ella tiene un nene de 3 años”.

Confirmó que “están interviniendo dos fiscales. Hasta ahora hay una persona que presumiblemente estuvo en el hecho, aunque por supuesto, no hay cámaras internas, no se puede ver lo que pasó intramuro, dentro de la casa, pero tenemos la esperanza de que la chica que también que está detenida aporte algo de claridad a esto grave que pasó”.

“Hay que entender: si hay un exceso de consumo, sobre todo de cocaína, que produce una alteración morbosa de los sentidos, el consentimiento para mantener relaciones sexuales está viciado, no hay consentimiento si la persona no tiene uso de su razón. Entonces si esa persona que tiene violado su consentimiento, su consciencia, mantiene relaciones sexuales, se considera violación, porque ella no está prestando consentimiento para mantener relaciones sexuales”, remarcó.

Comentó que en la vivienda allanada “se secuestraron restos de cocaína, que se están analizando. Se están analizando las uñas, quiénes participaron”.

Resaltó que “se trabaja en la hipótesis de que pudo haber participado alguien más. No estoy diciendo que sí, estoy diciendo que es hipótesis, no hay que descartar nada en una investigación criminal”. El análisis criminalístico “es un proceso que puede llevar una semana, 10 días. Hay que analizar también lo que contienen los teléfonos, hay un proceso”.

Confirmó que los equipos policiales de investigación de Paraná se trasladarán a Victoria para cooperar con la fiscalía.

Sobre los golpes que tenía el cuerpo de Berenice Gonzálvez, dijo: “La autopsia determinará si fueron goles por caída. El cuerpo habla. Esos golpes que puede tener en los hombros, los internos, en la zona vaginal, anal, lo va a determinar la autopsia. Pero ella sí sufrió varios golpes en su huida, corriendo en ese brote psicológico que tuvo y hubo varias caídas”.

Consultado respecto a si se trató de un femicidio, indicó: “Vamos a actuar sobre todas las hipótesis, para llevar una respuesta con la verdad objetiva. A la calificación del hecho la van a hacer los fiscales y los jueces. La Policía tiene la función de acercar las pruebas, esto es lo que se hizo, están los aprehendidos y la que analiza las pruebas, califica y tipifica el delito es la Justicia. Se puede calificar de mil maneras, pero yo creo que hay que ver que declaran los imputados. También ellos tienen derecho a decir lo que pasó o tratar de explicar. Pero insisto: si ella estaba bajo los efectos de estupefacientes, no tenía discernimiento. Y si tuvo relaciones sexuales, aparentemente consentidas bajo estos efectos, se considera violación, violación seguida de muerte. Hay que ver la relación causal, si la muerte sobreviene por el consumo de cocaína o por los golpes o se cayó y se golpeó la cabeza. Esto es motivo de investigación”.