La maternidad llegó para Romina Wendler de una manera que no había imaginado inicialmente: después de cinco años de búsqueda, distintos tratamientos de fertilidad y la decisión de avanzar mediante ovodonación, hoy disfruta de la crianza de sus dos hijos, Nazareno y Uriel.

Su historia fue compartida en una entrevista con Mariana Rupp, en el programa «La Hora Dorada», que se emite por la señal de Flop!TV. Allí repasó el camino que recorrió para concretar su deseo de ser madre, las dificultades que atravesó y los desafíos que enfrenta actualmente en la crianza de sus hijos.

Romina había iniciado la búsqueda de una maternidad monoparental, es decir, con el proyecto de criar a sus hijos sin una pareja. Durante ese proceso comprendió que también era necesario hablar sobre los tratamientos de fertilidad, la donación de óvulos y los prejuicios que todavía existen alrededor de estas alternativas.

«Me di cuenta de que hace falta información, hace falta difundir un poco más el tema de los tratamientos de fertilidad, la ovodonación. Hay muchos mitos, muchos miedos, muchos prejuicios, y es solo falta de información», expresó.

Cinco años de búsqueda y tratamientos

El camino comenzó con tratamientos realizados con sus propios óvulos. Según relató, la médica Mercedes Cabrera, del Instituto Este, le había explicado que, por su edad biológica y su baja reserva ovárica, las posibilidades de lograr un embarazo eran reducidas.

Los dos primeros intentos no llegaron a la instancia de transferencia embrionaria. Frente a esos resultados, la especialista le planteó la posibilidad de recurrir a la ovodonación, una alternativa que inicialmente le generó dudas y temores.

Romina reconoció que le preocupaba la posibilidad de no sentirse madre del bebé por no compartir la carga genética. Por eso decidió realizar una consulta con una psicóloga especializada en tratamientos de fertilidad.

Según contó, esa entrevista fue determinante para despejar sus inquietudes y avanzar con la decisión. «Me dejó muy tranquila. Ahí le dije a Mercedes: dale, vamos», recordó.

Sin embargo, el primer tratamiento mediante ovodonación tampoco tuvo el resultado esperado. La transferencia de dos embriones dio negativo y fue uno de los momentos más difíciles de su recorrido.

«Tuve mucha angustia, tuve una prueba de fe, de enojarme, de patalear, de hacer el berrinche, como digo yo, contra Dios y decirle: ¿por qué? ¿Qué más querés de mí?», relató.

Con el tiempo, decidió revisar distintos aspectos de su vida y realizar cambios en su alimentación, actividad física y hábitos cotidianos. También recurrió a diferentes terapias y espacios de acompañamiento personal.

La transferencia que cambió su historia

Después de ese proceso, volvió a intentar el tratamiento. En esta oportunidad había dos embriones de buena calidad y decidió transferir ambos.

La intervención la realizó acompañada por la doctora Cabrera. Romina contó que vivió ese momento con mucha emoción y que decidió atravesarlo en forma reservada: sus padres sabían que estaba en tratamiento, pero no conocían la fecha de la transferencia.

Quince días después, el análisis de sangre confirmó el resultado positivo. Sin embargo, todavía debía esperar una ecografía para comprobar la evolución del embarazo.

El 23 de enero llegó el momento que esperaba. Durante el estudio, la médica le confirmó que los dos embriones habían prosperado.

«Ella empezó a emocionarse y me dice: “Ro, sí, está todo bien. Y quedaron los dos”. Y ahí nos largamos a llorar las dos», recordó.

La noticia marcó un antes y un después. Hasta ese momento había mantenido el proceso en reserva y, después de la confirmación, pudo compartir la alegría con su familia y sus seres queridos.

Un embarazo acompañado y un nacimiento especial

Durante el embarazo, Romina contó con el acompañamiento de su médica, Luisina Moreira, y de una doula, Lorena Tapón-Dreiling, quien estuvo presente durante distintas etapas de la gestación.

Aunque su intención inicial era tener un parto vaginal, a las 36 semanas los valores del ecodoppler de Nazareno llevaron a la médica a recomendar una cesárea programada por prevención.

La intervención se realizó respetando las preferencias que Romina había expresado en su plan de parto. Hubo música, iluminación tenue y un clima especialmente emotivo.

«En el momento en el que nacieron ellos sonaba el Ave María. Fue muy emotivo porque lloramos todos ahí, no solamente yo, sino el personal de la clínica también», contó.

También relató que pudo conservar tejido del cordón umbilical, luego de que la cantidad de muestra no permitiera preservar todos los materiales que había previsto.

La maternidad y los nuevos desafíos

Nazareno y Uriel cumplieron tres meses el 11 de noviembre. La llegada de los dos modificó por completo la vida cotidiana de Romina, que hoy dedica la mayor parte de su tiempo a la crianza.

«Ser mamá de dos no estaba en mis planes ni cerca, en todos los aspectos: en el día a día, en lo económico, en cómo resolver las cosas, en la paciencia y en la entrega absoluta», reconoció.

Actualmente está abocada a la maternidad y decidió dejar en pausa su actividad como coach de bienestar, una tarea que había desarrollado durante un tiempo acompañando a otras mujeres.

También destacó el apoyo de sus familiares, amigos y amigas, a quienes define como su «tribu». Ese acompañamiento, explicó, es fundamental para resolver las exigencias cotidianas de criar a dos bebés.

Romina reconoce que no todos los días son sencillos y que también hay momentos de cansancio y dificultades, especialmente cuando está sola en su casa con los dos pequeños. Sin embargo, intenta vivir esta etapa desde la gratitud.

«Yo digo: esto lo pedí. Entonces es parte de la maternidad y lo agradezco», expresó.

La importancia de hablar sobre la ovodonación

A lo largo de la entrevista, Romina volvió sobre la necesidad de compartir información y experiencias para que otras mujeres puedan conocer las alternativas disponibles cuando buscan concretar un embarazo.

Considera que la ovodonación todavía genera prejuicios y temores, especialmente vinculados con la relación entre la maternidad y la genética.

Desde su experiencia, destacó el valor de la donación de óvulos y la posibilidad que ofrece a otras mujeres de cumplir el deseo de ser madres.

También explicó que, durante los años de búsqueda, fue modificando su propia mirada sobre la maternidad. En un primer momento había imaginado formar una familia en pareja, pero con el tiempo comprendió que podía construir ese proyecto de otra manera.

«Antes no concebía una familia sin un hombre al lado, porque culturalmente fuimos criados con esto de que tenés que tener a alguien más que te acompañe. Pero yo sé todo lo que hice para llegar a donde estoy», reflexionó.

Al preguntarse qué consejo podría compartir con otras personas que atraviesan procesos similares, señaló la importancia de revisar las propias motivaciones, trabajar sobre las emociones y buscar aquello que permita avanzar con mayor confianza.

«Creo que lo que yo por ahí puedo recomendar es trabajar en uno, mirar para adentro, hasta lo que no te gusta mirar, hasta lo que sabés que no está tan bueno», sostuvo.

Después de cinco años de búsqueda, tratamientos que no prosperaron y una decisión que cambió el rumbo de su historia, Romina hoy transita la maternidad junto a Nazareno y Uriel. Su testimonio pone en primer plano una experiencia personal, pero también abre una conversación necesaria sobre fertilidad, ovodonación y las distintas maneras de construir una familia.