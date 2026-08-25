El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, habló durante la inauguración del 7° Congreso Industrial del Consenso Nacional del Trabajo y la Producción y destacó la importancia del sector productivo y las pymes en el desarrollo del país.

Durante el evento, que se lleva a cabo en La Rural en el marco de la Expo Industrias y Servicios 2026, el gobernador aseveró: “Quería felicitar a todos por este evento. Es muy importante que Argentina no pierda esto, que esté presente con la pyme, con la industria”.

Luego, dijo: “Es lo que nos pone en el futuro. Un futuro que lo queremos tener mucho más cerca. Queremos trabajar para maximizar nuestra petrolera y transformarla en industria, turismo y producción”.

Con un discurso centrado en la producción, Figueroa dijo ante una audiencia repleta: “Estamos produciendo de manera industrial, siendo más eficientes para poder generar lo que hoy genera Neuquén, el sostén de la Argentina con la producción de divisas y que pueda crecer de otra manera”.

De cara al futuro, afirmó: “Hay muchas tareas pendientes. Estamos trabajando para desarrollar la industria, porque creemos que es importante agregar valor en la provincia. Y creemos que es importante incentivar a la zona franca; todo esto viene a hacer esa Argentina que necesitamos”.

Sobre su recorrida por la Expo, dijo: “Me llevo una muestra importante de lo que es nuestra Argentina. Vemos familias que por muchas generaciones trabajaron en esto. Creo que Neuquén tiene que aprender de otros parques industriales que se desarrollaron de manera exitosa”.

“Creo que la Argentina profunda, la que se esfuerza, la que trabaja, no se ve desde el Obelisco. Muchas veces se ve muy lejos el desarrollo genuino de la Argentina”, cerró.