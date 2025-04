En una extensa entrevista con Paralelo 32, el gobernador Rogelio Frigerio repasó varios y variados temas de la política. También recordó datos de su infancia, marcada por la presencia de su abuelo, Rogelio Frigerio, importante economista y político que incorporó las ideas desarrollistas en el país, hace más de seis décadas, durante la presidencia de Arturo Frondizi. Hubo influencia alemana en su formación a través de su madre (Sisi Adam, de origen alemán) y comentó que “junto a amigos estamos trabajando para que haya una escuela alemana en Crespo”.

– El día a día está complicado en estos momentos a nivel general con la guerra comercial Estados Unidos-China y el panorama general del país. Parece que están cambiando los paradigmas en poco tiempo.

-- Muchas cosas que nos ocurren a los entrerrianos están vinculadas con variables exógenas, cosas que no manejamos, como decisiones del gobierno nacional o de la política internacional. La guerra de tarifas complica. Tuvimos un éxito al abrir las barreras que nos había puesto China, sobre todo al sector avícola, el más importante que tenemos; y al sector de nuez pecán que es un sector en crecimiento. Particularmente, es a lo que me dedico. Estábamos peleando la posibilidad de introducir cítricos dulces donde somos muy fuertes, en Estados Unidos. Obviamente, la guerra de tarifas complica ese camino en el que habíamos avanzado mucho. Nos afecta que esto encarezca el financiamiento de los estados. Nosotros encontramos una deuda muy grande cuando asumimos, millonaria en dólares, que venimos pagando con muchísimo esfuerzo. Pero necesitamos aliviar el peso de esa deuda en el presupuesto para dedicarnos a invertir, que es lo que necesita la provincia.

– Quedan tres años más de amortización para esa deuda.

-- ‘Casualmente’ se amortiza en nuestra gestión. Lo estamos pagando con enorme esfuerzo, transformando deuda en dólares en deuda en pesos, achicando la deuda, de hecho el año pasado achicamos la deuda. Fue el peor año en la historia para los gobiernos provinciales. Y no sólo hemos ordenado el desorden que encontramos, hemos puesto gestión y compromiso donde había mucha desidia, luz donde había oscuridad. Pero también, bajamos la deuda en un contexto de caída de recursos sin parangón en la historia: 23 puntos de recursos. Y sin embargo, a pesar de esa caída estrepitosa para el estado provincial, pasamos del déficit primario al equilibrio de las cuentas públicas. Imagínese el esfuerzo que hemos hecho eliminando gastos superfluos, gastos vinculados con privilegios, corrupción, etcétera, que nos ha permitido lograr este esfuerzo tan grande.

– Entonces, además de desorden y desprolijidades, hubo corrupción. ¿Eso se denuncia?

-- Primero, ante el Tribunal de Cuentas y luego con el Ministerio Público Fiscal. Las cosas que estamos encontrando con la intervención del IOSPER hablan a las claras, no solo de desidia y mala gestión, sino también de probables hechos de corrupción que la Justicia deberá terminar de probar.

Competencia fiscal entre provincias

– El presidente Milei quiere que compitan las provincias desde un punto de vista fiscal. ¿Cómo vamos ante Santa Fe y Córdoba, mejor paradas en la Región Centro?

-- Están mejor paradas porque sus gobiernos han hecho mejor las cosas, porque han defendido mejor sus intereses. Gran parte de las obras públicas de Córdoba y Santa Fe, se hacen con fondos cuyo origen está en la pelea en la Corte Suprema de Justicia. Entre Ríos se quedó de brazos cruzados, inexplicablemente. Y veo con envidia, provincias hermanas nuestras que tienen recursos que no tenemos por no haber hecho la gestión ante la Corte. Que nuestra gestión sí hizo a pocos meses de haber asumido.

– ¿Y cómo va eso?

-- Yo tengo esperanzas. De hecho, somos la única provincia que está cobrando algo por la compensación de la Caja de Jubilaciones, lejos de lo que nos corresponde, según las auditorías que hicimos. Anunciamos la reducción del 50% del déficit de la Caja provincial, la gran mochila que tenemos que sostener todos los entrerrianos. Por eso, es tan importante que la Caja no tenga déficit. En 15 meses bajamos el rojo. Si pudiéramos recuperar el 100% que nos debe la Nación y avanzar en una reforma más estructural de la Caja, podríamos llegar a un equilibrio.

– Para cerrar el tema de la competencia fiscal; ¿podríamos perder potenciales inversores?

-- No. Otra cosa que hemos hecho desde el primer día es trabajar en sintonía; como nunca antes la Región Centro está trabajando a pleno. Nosotros no estamos mal en ese sentido. Cobramos, incluso, menos impuestos que las otras provincias de la región.

Frente político

– ¿Hay posibilidad de un frente político con los gobernadores de la Región Centro?

-- Sinceramente, no estoy pensando en eso. Tengo demasiadas preocupaciones vinculadas con la gestión, estar a la altura de las expectativas generadas en cientos de miles de entrerrianos. No estoy pensando en otra cosa. Por supuesto, tenemos elecciones nacionales este año; en dos años, elecciones provinciales. Pero, voy a dedicar el cien por ciento de mi tiempo en intentar resolver problemas y no gestiones vinculadas a lo electoral, que a la gente le importa muy poco.

– Pero eso no se opone a la posibilidad de soñar con ser candidato a la presidencia.

-- Honestamente, no es mi sueño. Mi sueño está más vinculado con la familia y temas personales. Por supuesto, tengo el sueño de no poder defraudar a muchísimos entrerrianos que confiaron en nosotros. No tengo un sueño que vaya más allá de esta experiencia con la mayor responsabilidad que me ha tocado en mi vida. No sé qué me depara el futuro, estoy muy anclado en el presente.

Provincia anclada en el pasado

“No es fácil en esta coyuntura tan compleja por el mundo y por lo que está ocurriendo en nuestro país, gobernar una provincia que estaba anclada en el siglo pasado. Hoy terminé de firmar los últimos decretos y resoluciones a mano. A partir de ahora vamos a hacer todo en forma digital. Veo lo que ocurre en otras provincias, donde hace años que tienen firma digital o expediente electrónico. Recién nosotros, en estos primeros 15 meses de gestión, iniciamos gestiones para tener ‘papel cero’ en la administración pública, firma digital, tener trazabilidad para saber dónde se frena un expediente y resolver el problema. Cada expediente que se para, a veces semanas, son soluciones que no les llegan a los entrerrianos”, dijo Frigerio.

– Eso se va a agilizar.

-- Estamos anclados en el siglo pasado en este aspecto, con máquinas de impedir en todos lados, que estamos tratando de resolver. No son soluciones fáciles, este es un camino difícil; la coyuntura nos obliga a gobernar y gestionar sin plata. Han tenido la deferencia de acompañarme mucho más allá de lo que hubiera soñado alguna vez. La verdad que estoy permanentemente en contacto directo con la gente. Lo que recibo siempre son señales de apoyo y de comprensión por el difícil momento que estamos pasando.

– Acompañan y comprenden, pero reclaman. Si no hay plata, ¿cómo se hace obra pública?

-- ¿Cómo se hace? Ahorrando donde antes se malgastaba. Comprando medicamentos por lo que valen y no diez veces más, cerrando nichos de corrupción, pagando alquileres por lo que valen, eliminando privilegios de la política, cuidando cada peso que ingresa en las arcas públicas, bajando a la mitad la planta política. Así, lentamente, se pueden obtener recursos para destinarlos donde realmente se le cambia la vida a la gente.

– A Ud. se le imputa que ‘trajo mucha gente de Buenos Aires’ que implican más gastos en alquileres, traslados. ¿Cuántos trajo?

-- No ‘traje’ a nadie de Buenos Aires. Tuvimos la suerte que algunos funcionarios de muchísima experiencia y capacidad tuvieron ganas de sumarse al gobierno de Entre Ríos. Estoy muy agradecido de eso. Pero no son muchos, porque tampoco las condiciones son tan favorables. No pagamos grandísimos sueldos, viajes o alquileres. Cobran como cualquier funcionario de origen provincial. Cada funcionario fue seleccionado en base a sus virtudes y su experiencia. Después de veinte años gobernados por el mismo signo político, no es fácil traer a alguien con experiencia.

Estabilidad y concursos

– Veinte años de un mismo signo político, implican que hay muchos funcionarios de carrera de ese partido. ¿Obstaculizan la gestión?

-- No va a pasar más eso en el futuro, porque hemos redactado una norma que determina que nunca más nadie entre a la planta permanente sin pasar por el tamiz de un concurso público. Porque la burocracia del Estado no puede ser integrada por la militancia política de los partidos que circunstancialmente gobiernan. Tiene que estar integrada por los mejores, que deben pasar por un concurso. Ser empleado público tiene algunas ventajas claras, como la estabilidad. Se la impuso para que los cambios de la política no alteraran el normal funcionamiento del Estado. Pero lo que garantiza la idoneidad del funcionario que tiene estabilidad es el concurso. La estabilidad sin concurso es un privilegio, la estabilidad con concurso es un derecho.

Frigerio textual

• “Todos los entrerrianos financiamos con nuestros impuestos los beneficios previsionales de los que han tenido un paso por el Estado. La gran mayoría de los entrerrianos se jubila muy mal por ANSES. Decidimos dejar de ‘patear la pelota para adelante’ y equilibrar los números de la Caja de Jubilaciones”.

• “El Estado es determinante en la calidad de vida de la gente. Hay que cuidarlo, no usarlo en beneficio propio. Todos los que vinieron conmigo se van cuando termine mi gestión. No va más los que entraron ‘por la ventana’ el último año de una gestión, esos son los privilegios de la política que hartaron a la gente”.

• “Estamos pagando la deuda que es del Estado y no de un gobierno en particular. Estamos hablando de 20 años de un mismo signo político gobernando la provincia, que derivó entre otras cosas, en una deuda que, en términos relativos, es de las más grandes que tienen las provincias argentinas”.