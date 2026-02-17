Este miércoles, el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, brindará su mensaje ante la Asamblea Legislativa en el Centro Provincial de Convenciones (CPC) de Paraná, en el marco de la apertura del 147º Período Legislativo.

Se trata de una convocatoria que presenta una particularidad institucional: es la primera vez que un gobierno decide correr la fecha de apertura de sesiones ordinarias desde la reforma de la Constitución provincial. La decisión se tomó a raíz del feriado de carnaval, aunque la Carta Magna entrerriana establece que “ambas cámaras se reunirán en sesiones ordinarias cada año desde el quince de febrero hasta el quince de diciembre”.

Balance de gestión y agenda para el tramo final

En su mensaje ante diputados y senadores, Frigerio realizará un repaso de lo actuado durante sus primeros dos años de gestión y expondrá los lineamientos que marcarán el segundo tramo de su mandato.

Será el cuarto discurso del mandatario ante la Legislatura. El primero tuvo lugar el 11 de diciembre de 2023, día de su asunción. A dos años de haber iniciado su gestión, el gobernador deberá trazar la hoja de ruta para la etapa final de su gobierno, en un contexto económico y político que continúa presentando desafíos para la provincia.

Se espera que el mandatario destaque los principales ejes de su administración, así como los proyectos que buscará impulsar este año en el ámbito legislativo. Entre las iniciativas que podrían ocupar un lugar central en su exposición figura la reforma del sistema previsional, una propuesta que anticipa debates intensos en ambas cámaras.

Un discurso con proyección política

La apertura de sesiones constituye uno de los actos institucionales más relevantes del calendario político provincial. Además de marcar el inicio formal del trabajo parlamentario, el mensaje del Ejecutivo suele funcionar como plataforma para delinear prioridades, anunciar reformas y fijar el tono de la relación entre el Gobierno y la oposición.

Con la expectativa puesta en los anuncios y definiciones que pueda realizar, el discurso de Frigerio será observado tanto por el arco político como por los distintos sectores sociales, en un año clave para la consolidación de su agenda de gobierno.