El fiscal de Estado de Entre Ríos, Julio Rodríguez Signes, se refirió al hallazgo de dispositivos de audio y video ocultos en dependencias oficiales de la Casa de Gobierno, entre ellas el despacho del gobernador Rogelio Frigerio y la Secretaría General de la Gobernación, y aseguró que no se descarta “ninguna hipótesis” en el marco de la investigación en curso.

En declaraciones a Radio Plaza, el funcionario relató cómo tomó conocimiento del hecho. “Estaba listo para ir a una reunión en el Ministerio de Economía por el tema del crédito internacional cuando recibí la llamada del secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, quien muy preocupado me transmitió esta situación y me preguntó qué le aconsejaba hacer para esclarecer la cuestión desde el punto de vista administrativo”, explicó. En ese sentido, indicó que lo primero fue recomendar la apertura de una información sumaria.

Rodríguez Signes detalló que la Fiscalía de Estado cumple dos funciones principales: la defensa en juicio y el control de legalidad de los actos administrativos. En este caso, la investigación administrativa se sustanciará a través de la Dirección Provincial de Sumarios, conforme al decreto 70. “Se designa un instructor sumariante y comienza la información sumaria, que no se dirige contra un responsable concreto, sino que busca configurar la irregularidad, establecer en qué consiste y quiénes podrían ser los responsables”, precisó.

El fiscal de Estado subrayó que esta investigación administrativa puede coincidir o no con la investigación penal que lleva adelante el fiscal Santiago Alfieri. “La investigación penal apunta al autor de un delito y su sanción. La administrativa apunta a la irregularidad en el funcionamiento de la administración, que puede ser por acción u omisión”, explicó.

Al recordar antecedentes, Rodríguez Signes mencionó que este tipo de situaciones ya se han dado en otras oportunidades. Rememoró el hallazgo de granadas en la Casa de Gobierno durante los años ‘80 y también el caso del ex senador y ex secretario general de la Gobernación, Edgardo Kueider, aunque aclaró que en aquella oportunidad no se investigó la colocación de cámaras, sino el manejo de fondos reservados.

“Esto es otra cosa y es una situación muy grave porque estamos hablando del despacho del gobernador de la provincia y del secretario general de la Gobernación”, remarcó.

Respecto a la posibilidad de que los dispositivos hayan sido colocados de manera clandestina, Rodríguez Signes fue categórico: “Intervenir en el cableado de teléfonos, dispositivos de internet o cámaras dentro de la Casa de Gobierno está a cargo de personal de la administración pública. No puede venir cualquiera y meterse a una oficina a colocar cámaras. Eso es inconcebible”. Por ello, consideró clave la información sumaria para determinar si la instalación fue realizada por organismos públicos o de forma absolutamente ilegal.

Sobre una posible vinculación con el caso Kueider, admitió que podría tratarse de dispositivos colocados en aquella época y que no fueron retirados, aunque aclaró que se trata solo de una hipótesis. Señaló además que, según la información disponible, las cámaras funcionaban mediante cableado, sin que aún se sepa hasta dónde llegaba la conexión ni si existía un dispositivo de almacenamiento activo.

En cuanto a los plazos, indicó que la información sumaria cuenta con tiempos reglamentados, aunque no estrictamente perentorios, ya que primero se debe determinar la existencia y el alcance de la irregularidad y las áreas involucradas.

Rodríguez Signes también descartó casi por completo la posibilidad de que una persona ajena a la administración haya ingresado a colocar dispositivos en la oficina del gobernador. “Es una oficina custodiada las 24 horas, con controles permanentes y cámaras en el exterior. Es muy difícil que alguien ajeno ingrese y realice una actividad de este tipo sin una logística compleja”, sostuvo.

Finalmente, afirmó que se trabajará en forma conjunta con el fiscal Santiago Alfieri, a quien valoró por su capacidad investigativa. “No se descarta ninguna hipótesis, pero Alfieri es una persona profundamente incisiva en este tipo de investigaciones y vamos a trabajar en conjunto, así que de alguna forma lo vamos a terminar esclareciendo”, concluyó.