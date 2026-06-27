El dirigente peronista Rodrigo Minguillón, referente de la Agrupación Acción por Paraná Campaña, afirmó que el espacio político que integra busca consolidar una alternativa construida desde las localidades del departamento, con una mayor participación de dirigentes surgidos del territorio y una agenda común para abordar los principales desafíos de la región.

En declaraciones al programa Debate Abierto Radio, explicó que la agrupación nació hace tres años y medio con el propósito de fortalecer el trabajo conjunto entre municipios y comunas de Paraná Campaña, dejando atrás, según señaló, una histórica dependencia de las decisiones tomadas desde la capital provincial.

"Buscamos generar una verdadera sinergia entre las localidades para resolver problemas que compartimos, como las cuestiones ambientales, la infraestructura y el desarrollo regional", sostuvo.

Una renovación con perfiles técnicos

Minguillón destacó que la mayor parte de quienes integran el espacio no provienen de la política tradicional.

"El 95% de quienes participan nunca ocupó un cargo político. Son profesionales, trabajadores del sector privado y referentes sindicales que quieren aportar una mirada distinta", afirmó.

No obstante, aclaró que la intención no es desplazar a los referentes históricos del justicialismo.

"Respetamos profundamente el trabajo de dirigentes como Adán Bahl, Rosario Romero o Guillermo Michel. Creemos que su experiencia es valiosa, pero también entendemos que desde las bases podemos hacer un aporte importante para renovar el partido", expresó.

Críticas a la gestión provincial

Durante la entrevista, el dirigente también cuestionó distintos aspectos de la gestión del gobernador Rogelio Frigerio, especialmente en materia de infraestructura, salud y educación.

Uno de los puntos sobre los que hizo mayor hincapié fue la situación salarial de los docentes.

"El aumento que recibieron este año no llega a los 20.000 pesos. No alcanza ni para comprar un kilo de costilla", afirmó al referirse a la realidad económica que, según indicó, atraviesan los trabajadores del sector educativo.

En ese contexto, consideró que el justicialismo continúa teniendo presencia en las localidades entrerrianas y trabaja para construir una propuesta que vuelva a ser competitiva en los próximos procesos electorales.

El escenario político en Crespo

Como vecino de Crespo desde hace 25 años, Minguillón señaló que, tras la fragmentación que vivió el peronismo local en las elecciones de 2023, actualmente existe una mayor coincidencia entre los distintos sectores.

Según explicó, el espacio atraviesa una etapa de diálogo con instituciones y vecinos para elaborar una plataforma de gobierno con objetivos concretos y sustentables.

"Estamos escuchando mucho, porque entendemos que primero hay que conocer las necesidades de la comunidad para después elaborar propuestas que sean viables tanto desde lo financiero como desde lo humano", indicó.

Finalmente, adelantó que la Agrupación Acción por Paraná Campaña tiene previsto realizar un nuevo encuentro regional hacia fines de julio, donde continuará definiendo líneas de trabajo y estrategias con vistas al proceso electoral de 2027.