Crespo.- Este sábado 29 de abril se desarrollará el segundo espectáculo musical de Rock en El Lago, organizado por el municipio en forma conjunta con las bandas musicales locales.

El show comenzará a las 15:00, en el Anfiteatro del Lago, con ingreso libre y gratuito para todo el público. Esta actividad será a beneficio del Hogar Nuevo Amanecer, que dispondrá del servicio de cantina.

Durante la tarde se presentarán: La patada del duende; Marcapasos; Tarsero’s; Golpe bajo y El viejo Rollando. En esta ocasión como invitada llegará Hadobaco.