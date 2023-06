Nogoyá.- Hemos abordado anteriormente la participación de Rocío Romero en el Torneo Panamericano de Kick Boxing que se realizó en Rosario el pasado 20 de mayo. La deportista anticipó su entusiasmo y ansiedad por la competencia dejando una frase: “será un encuentro muy duro pero voy a todo o nada, voy a traer el cinturón”. Así fue, Rocío pudo vencer a su contrincante paraguaya y trajo el cinturón a la ciudad.

Con la alegría por el logro obtenido, la atleta local aseguró que pasó muchos nervios y mucha ansiedad, “sobre todo antes de ingresar al ring, pero creo que esta vez jugué con la cabeza” menciona entre los puntos que le jugaron a favor en el cuadrilatero.

Los agradecimientos fueron para quienes siempre acompañaron a Rocío, “estuve acompañada con mi familia, mis amigos, los entrenadores, hubo mucho gente alentándome” reconoce y cuenta entre los detalles del combate que se disputó a tres round de tres por uno, que peleó sin cabezal, “salimos en frío sin pre calentar, entonces el primer round lo usé para calentar. Y como no la conocíamos la probamos para ver que tan buena era. En el segundo round conecté dos manos que le hicieron tocar la lona, y creo que por eso la gané. No recibí muchos golpes, solo recuerdo dos, la saqué de lugar y seguimos peleando, luego de eso no me conectó más”.

Reconoce además que con su rival se tuvieron respeto, hubo tiempo para sacarse fotos, se tocaban constantemente los guantes y a pesar de que hubo algunas diferencias las supieron sobrellevar. “Le dije a mi contrincante que estaba orgullosa de ella, sé que es una deportista que puede llegar muy lejos y es muy joven”.

Rocío ahora piensa en seguir entrenando “no pienso aflojar, habrá que defender el cinturón en algún momento. Además quiero pelear el título entrerriano, creo que es la próxima meta.

Esto no es solo por mí, sino por todo el equipo, por mis entrenadores, mis pequeños, para que se incentiven. Agradezco a mi familia por cuidar los nenes, ayudarme en la compra de equipos y demás” concluyó Romero.

Por su parte Horacio Moreno, uno de los entrenadores de la flamante campeona reconoció las ansias de ganar desde el primer día de entrenamiento, “sabíamos que iba a poner todo en la lona para dar el 100%. La veía siempre con muchas garras, aquí hay una madre, una laburadora y cumplía con los entrenamientos, veía esas ansias de gloria. Tuvo disciplina y ganas, lo que permitió que traiga el cinturón a Nogoyá”.