Una investigación por un robo ocurrido el 26 de mayo en Nogoyá avanzó este viernes 4 de septiembre con una serie de medidas judiciales realizadas en la provincia de Santa Fe, que terminaron con la detención de un hombre de 37 años y el secuestro de distintos elementos de interés para la causa.

Los procedimientos comenzaron alrededor de las 9:00 y fueron realizados por personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal de la Jefatura Departamental Nogoyá, en coordinación con efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe.

Las medidas fueron ordenadas mediante un exhorto judicial dispuesto por el Juzgado de Transición y Garantías de Nogoyá, a cargo del doctor Oscar E. Rossi, con intervención del fiscal Fernando René Martínez.

Detuvieron a un sospechoso en Helvecia

De acuerdo con lo informado por la Policía, la investigación permitió establecer que uno de los presuntos involucrados en el robo investigado tendría domicilio en Helvecia, Santa Fe.

En esa localidad se concretó la detención del hombre de 37 años, quien quedó a disposición de la autoridad judicial que interviene en la causa.

Durante el procedimiento se secuestraron:

Un automóvil Peugeot 308 .

. Un teléfono celular iPhone .

. Dos pares de anteojos de sol.

12,78 gramos de clorhidrato de cocaína .

. 0,67 gramos de Cannabis Sativa.

Allanamiento en una concesionaria de Santa Fe

Otro de los procedimientos tuvo lugar en una concesionaria de automóviles de la ciudad de Santa Fe.

En el lugar, los investigadores secuestraron 700 dólares estadounidenses, cinco teléfonos celulares, prendas de vestir y un par de anteojos de sol.

Además, detectaron dos vehículos que presentaban irregularidades en su numeración: un Renault Kangoo y un Fiat Fiorino.

Ambos rodados quedaron secuestrados en jurisdicción santafesina y se iniciaron actuaciones judiciales paralelas por esas irregularidades.

Secuestraron otro auto con pedido de robo

En otro procedimiento realizado en Helvecia, los efectivos encontraron un Citroën C4 gris oscuro, sin dominio colocado y asociado a una chapa patente que no pudo ser localizada.

Al verificar la situación del vehículo, se constató que sobre el rodado pesaba un pedido de secuestro por robo, por lo que también fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes y se iniciaron las actuaciones en la provincia de Santa Fe.

Investigación conjunta entre Nogoyá y Santa Fe

Los operativos fueron realizados de manera coordinada entre la División Investigaciones e Inteligencia Criminal de la Jefatura Departamental Nogoyá, la Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe y efectivos de la PDI de Helvecia, Región Nº 1, Distrito Garay.

La coordinación entre ambas jurisdicciones permitió avanzar con las medidas ordenadas por la Justicia y sumar elementos a la investigación iniciada por el robo ocurrido en Nogoyá.