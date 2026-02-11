En la jornada de hoy, alrededor de las 14:55 horas, dos delincuentes que se movilizaban en una motocicleta sustrajeron una Moto Rouser color gris oscuro que se encontraba estacionada sobre la vereda de un domicilio ubicado en calle Sarmiento 2.058, entre Pringles y Avellaneda.

El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad de un vecino de la zona.

Tras lo ocurrido, se radicó la correspondiente denuncia policial y se dio intervención a la Guardia Urbana Municipal, que trabaja junto a la Policía para esclarecer el hecho e intentar recuperar el rodado.

Desde la Comisaría de Crespo se notificó que en horas de la tarde la motocicleta fue hallada abandonada camino a Libertador San Martín.