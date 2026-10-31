El economista, docente y exministro de Producción de Entre Ríos, Roberto Schunk, presentó una propuesta de desarrollo provincial con horizonte de 15 a 20 años y advirtió sobre el impacto de la recesión en el entramado productivo. Según sus estimaciones, desde noviembre de 2023 cerraron 1.500 empresas y se perdieron 15.000 puestos de trabajo privados en la provincia.

En diálogo con el programa Debate Abierto Radio, Schunk sostuvo que Entre Ríos necesita construir un proyecto estratégico que permita transformar su producción primaria, fortalecer la industria y generar empleo. También reclamó una reforma tributaria progresiva y mayor participación provincial en la administración de los recursos energéticos.

Sus planteos están desarrollados en el libro El futuro de Entre Ríos no se espera, se construye y en el denominado Plan Mágico para el Desarrollo Provincial 2027-2042.

Agregar valor a la producción entrerriana

A partir de su experiencia de casi ocho años al frente del Ministerio de la Producción, Schunk planteó que uno de los principales desafíos de Entre Ríos es dejar de concentrar su actividad en la producción primaria y avanzar hacia la elaboración de alimentos de mayor calidad y valor agregado.

El economista propuso aprovechar las capacidades productivas, educativas y tecnológicas de la provincia para consolidar una estructura agroindustrial integrada al mercado internacional.

Como respaldo de su diagnóstico, mencionó un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), que ubica a Entre Ríos en el primer lugar nacional en generación de valor agregado a través de sus 31 cadenas agroalimentarias. Según los datos citados, estas representan el 45% del valor agregado provincial.

Sin embargo, cuestionó que buena parte de la producción continúe comercializándose sin transformación industrial.

«No podemos seguir vendiéndole el trigo a Brasil para terminar comprándole hasta las tostadas, las harinas especiales y los fideos», sostuvo durante la entrevista.

Para Schunk, la provincia cuenta con escuelas técnicas, universidades, cooperativas y centros de investigación, además de una ubicación estratégica dentro del Mercosur. El desafío, afirmó, consiste en articular esos recursos alrededor de un proyecto colectivo de desarrollo.

La crisis económica y el cierre de empresas

Durante la entrevista, el exministro contrapuso su propuesta de crecimiento a largo plazo con el escenario económico actual y la caída del consumo.

Al referirse a la distribución de los ingresos, señaló que el 78% de los hogares argentinos tiene ingresos promedio que no superan los $2.500.000. Dentro de ese grupo, indicó que un 31% percibe alrededor de $1.950.000 y un 21% cuenta con ingresos cercanos a los $900.000 mensuales. En contraste, mencionó que el 22% de la población registra ingresos promedio de $5.500.000.

Según los datos que presentó, desde noviembre de 2023 cerraron más de 35.000 empresas en el país y se perdieron 400.000 empleos formales.

En Entre Ríos, estimó que dejaron de funcionar unas 1.500 empresas y se destruyeron 15.000 puestos de trabajo privados. Como señales de esa situación mencionó el deterioro de la actividad comercial en la Peatonal San Martín de Paraná y las advertencias de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME).

También vinculó la caída del consumo con la recaudación impositiva. En ese sentido, afirmó que el IVA acumula diez meses consecutivos de descenso a nivel nacional, lo que repercute en los ingresos provinciales por Ingresos Brutos y coparticipación.

Críticas al RIGI y propuesta de reforma tributaria

Al analizar la política económica nacional, Schunk cuestionó las diferencias entre los beneficios otorgados a los grandes proyectos de inversión y las dificultades que atraviesan las pequeñas y medianas empresas.

En particular, criticó el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), al considerar que favorece a sectores como la minería, el gas y el petróleo, mientras las pymes industriales y comerciales enfrentan problemas financieros y una demanda debilitada.

También cuestionó la utilización de herramientas de promoción para actividades que, a su criterio, no generan el mismo impacto en materia de desarrollo tecnológico y empleo calificado que podrían producir otras inversiones.

Respecto del tipo de cambio, reconoció que existe un atraso en el valor del dólar, aunque advirtió que una devaluación por sí sola podría trasladarse rápidamente a los precios y profundizar la inflación.

Como alternativa, propuso una reforma tributaria integral basada en el principio de progresividad establecido en el artículo 79 de la Constitución de Entre Ríos: «quien más tiene, más paga».

En ese marco, defendió la posibilidad de aplicar impuestos a las herencias y mencionó como ejemplo el caso de Corea del Sur, donde la familia heredera del grupo Samsung abonó 8.000 millones de dólares en concepto de impuesto a las sucesiones.

Salto Grande y los recursos energéticos

Otro de los ejes de su planteo estuvo relacionado con la administración de los recursos energéticos de la provincia.

Schunk destacó la demanda impulsada por la Fiscalía de Estado de Entre Ríos ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por acreencias no prescriptas vinculadas a la represa de Salto Grande, que estimó en más de 720 millones de dólares.

Además, sostuvo que la provincia debe avanzar en un mayor control sobre la comercialización de la energía generada por la represa y de los recursos gasíferos.

Según su planteo, esos ingresos podrían constituir una fuente de financiamiento para obras de infraestructura y políticas de desarrollo productivo.

Educación y producción como bases del desarrollo

Durante la entrevista, Schunk también presentó su libro Educación y desarrollo para el siglo XXI, publicado, al igual que su otra obra, por la editorial La Hendija.

El economista consideró que cualquier estrategia de transformación provincial a largo plazo necesita un sistema educativo fortalecido y vinculado con las demandas del perfil productivo que Entre Ríos busca desarrollar.

En ese sentido, planteó que la formación técnica, la innovación y la articulación entre el sistema educativo y las actividades económicas deben ocupar un lugar central en la planificación.

«La única manera de salvarnos es con producción y trabajo; no hay salvadores individuales, se resuelve con construcción colectiva», concluyó Schunk.