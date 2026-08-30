La economía argentina atraviesa, según el análisis del economista y docente universitario Roberto Schunk, un escenario marcado por la caída del consumo, una baja inversión y fuertes diferencias entre los sectores que logran crecer y aquellos que enfrentan una profunda retracción.

En diálogo con Debate Abierto Radio Streaming, Schunk sostuvo que el actual esquema de “dos velocidades” genera una economía en la que algunas actividades, como el agro, la energía y la minería, presentan mejores resultados, mientras que el comercio, la industria, la construcción y distintas economías regionales continúan atravesando dificultades.

Para el economista, la recuperación sostenible depende de volver a colocar en el centro de la discusión a la producción y el trabajo.

“No hay una forma de salir adelante en la Argentina y en Entre Ríos sino es con producción y trabajo”, sostuvo.

Schunk cuestionó el nivel de consumo y la inversión

Uno de los principales puntos de su diagnóstico está relacionado con el nivel de consumo e inversión de la economía argentina.

Schunk ubicó la inversión en torno al 14% o 15% del PBI, un nivel que, según su análisis, resulta insuficiente incluso para garantizar la reposición de bienes que se desgastan con el paso del tiempo.

En este escenario, consideró que el crecimiento de determinados sectores productivos no alcanza para generar una recuperación generalizada de la economía.

La situación se refleja, de acuerdo con su lectura, en una fuerte pérdida de capacidad de compra de los hogares y en dificultades para sostener el nivel de actividad de sectores que dependen directamente del mercado interno.

La advertencia sobre los nuevos créditos hipotecarios UVA

Otro de los puntos centrales de la entrevista fue el reciente relanzamiento de los créditos hipotecarios, particularmente las líneas ajustadas por UVA más una tasa de interés.

Schunk cuestionó las condiciones de estos préstamos y planteó que pueden representar un riesgo para trabajadores cuyos ingresos no evolucionen al mismo ritmo que la inflación.

El economista señaló que el crédito hipotecario representa actualmente alrededor del 0,65% del PBI argentino, frente a porcentajes considerablemente superiores en otros países de la región.

También puso el foco en el déficit habitacional: según los números que presentó, 5,8 millones de hogares tendrían algún tipo de déficit sobre un universo de 15,9 millones.

Un ejercicio sobre las cuotas

Para fundamentar su posición, Schunk explicó que realizó simulaciones sobre créditos bajo el esquema UVA + 7%, tomando distintos escenarios de evolución de salarios e inflación.

Según sus cálculos, si los salarios permanecieran congelados mientras la inflación alcanzara el 35% anual, la cuota podría superar el ingreso mensual del tomador alrededor del mes 61 del préstamo.

En un escenario más favorable, con salarios creciendo 20% anual frente a una inflación del 35%, estimó que la cuota igualmente podría absorber una proporción muy elevada del ingreso antes de alcanzar los diez años de un crédito pactado a 20 años.

El planteo de Schunk es que la evolución de los ingresos resulta determinante para evaluar la sostenibilidad de un crédito UVA, más allá de que la cuota inicial pueda parecer accesible.

“Los dólares no van a salir por las orejas”

El economista también cuestionó las expectativas oficiales sobre el ingreso futuro de dólares a partir del crecimiento de las exportaciones de gas, petróleo y minería.

Para Schunk, el volumen actual de divisas generado por estos sectores todavía está lejos del que registran otros países con una fuerte actividad extractiva.

Según los datos expuestos durante la entrevista, Argentina genera actualmente unos 950 dólares per cápita por estas exportaciones, mientras que Australia alcanza los 17.000 dólares, Canadá 10.000, Chile 4.500 y Brasil 3.000.

En su escenario, aun con una evolución favorable, Argentina podría llegar a unos 2.000 dólares per cápita hacia 2030.

Schunk también planteó interrogantes sobre el destino de esas divisas y las reglas establecidas para las grandes inversiones. En particular, cuestionó que determinados marcos regulatorios permitan que las empresas puedan disponer posteriormente de las divisas generadas por sus proyectos.

La pregunta que dejó planteada fue cómo se garantizará la disponibilidad de dólares para afrontar los compromisos externos del país si una parte importante de las divisas generadas no ingresa al circuito local.

Entre Ríos y la necesidad de pensar a 20 años

Más allá del diagnóstico sobre la economía nacional, Schunk puso especial énfasis en Entre Ríos.

El economista propone abandonar las respuestas de corto plazo y avanzar hacia un plan estratégico provincial con una proyección de entre 15 y 20 años.

La propuesta está desarrollada en su libro El futuro de Entre Ríos no se espera, se construye, donde plantea la necesidad de definir objetivos concretos en áreas como:

Infraestructura.

Logística.

Financiamiento.

Energía.

Política fiscal.

Desarrollo productivo.

Para Schunk, la discusión no debería limitarse a quién conduce la provincia, sino fundamentalmente a qué modelo de desarrollo se pretende construir y cómo se alcanzarán esos objetivos.

“Los políticos dicen vótenme que los salvo, pero nunca dicen el cómo”, cuestionó.

El desafío de ordenar la diversidad productiva entrerriana

El economista se mostró, al mismo tiempo, optimista respecto de las posibilidades de Entre Ríos.

Consideró que la provincia cuenta con una diversidad productiva significativa, con capacidad para generar alimentos, incorporar valor agregado y desarrollar productos destinados tanto al mercado interno como a la exportación.

En ese sentido, planteó que el problema central no está en la falta de recursos, sino en la ausencia de una estrategia que permita articularlos.

“En Entre Ríos no faltan recursos; lo que falta es organización”, concluyó Schunk.

Una discusión que mira más allá de la coyuntura

El planteo del economista abre una discusión que excede los números de la economía actual: cómo transformar las ventajas productivas de Entre Ríos en un proyecto de desarrollo sostenido.

Para Schunk, eso requiere planificación, inversión y una estrategia que trascienda los períodos electorales. La clave, sostiene, es definir un rumbo de largo plazo que permita aprovechar la diversidad productiva de la provincia y convertirla en más producción, empleo y oportunidades.