Schunk participó de la apertura de la temporada 2026 del programa radial Debate Abierto, donde presentó un diagnóstico crítico sobre el escenario económico nacional y provincial. En su exposición, citó a la filósofa Hannah Arendt para advertir que la sociedad atraviesa una dinámica donde la repetición constante de falsedades termina generando descreimiento generalizado.

En ese contexto, cuestionó una de las frases más reiteradas por el gobierno del presidente Javier Milei: “No hay plata”. Según el economista, esa afirmación no refleja la realidad económica. “Plata es lo que sobra”, sostuvo, basándose en el concepto de excedente económico.

Schunk explicó que, si se toma el Producto Bruto Geográfico (PBG) y se descuenta el costo de reproducción social —es decir, los recursos necesarios para que la población cubra sus necesidades básicas como alimentación, vivienda y vestimenta—, el excedente representa aproximadamente el 50% de la riqueza generada tanto en Entre Ríos como a nivel nacional.

No obstante, señaló que ese excedente no se transforma en inversión productiva. De acuerdo con su análisis, en América Latina y Argentina el 10% más rico de la población concentra cerca del 50% del ingreso total, pero solo destina una tercera parte a inversiones, mientras que el resto se orienta al consumo suntuario o a la fuga de capitales.

El economista también criticó la estructura tributaria de Entre Ríos, al considerar que se incumple lo establecido en el artículo 79 de la Constitución provincial. Según explicó, la normativa establece que el sistema impositivo debe basarse principalmente en impuestos directos —como el inmobiliario o las patentes—, que contemplan la capacidad contributiva de cada ciudadano.

Sin embargo, afirmó que en la actualidad alrededor del 84% de la recaudación provincial proviene de impuestos indirectos, vinculados al consumo y las transacciones. “Esto significa que no se tiene en cuenta la capacidad contributiva: paga lo mismo el que gana un millón que el que gana cincuenta millones”, sostuvo.

Preocupación por el futuro industrial

Otro de los puntos centrales de su análisis fue la situación del sector industrial, al que definió como uno de los más afectados por las políticas económicas actuales.

Schunk cuestionó la estrategia de orientar la economía hacia la exportación de materias primas, particularmente en sectores como el gas, el petróleo y la minería. En ese sentido, señaló que las exportaciones per cápita en estos rubros resultan bajas en comparación con países como Canadá o Australia.

Para el economista, la desindustrialización genera consecuencias sociales profundas. “Sin industria, ¿a dónde va a ir a parar la gente?”, planteó, al tiempo que calificó de “demencial” la apertura de importaciones en un contexto de caída del consumo interno y cierre de empresas.

En su análisis, Schunk insistió en que el desafío central de la economía argentina no radica en la escasez de recursos, sino en la forma en que se distribuyen y en la capacidad de orientar el excedente hacia el desarrollo productivo.