En una reciente entrevista, el reconocido contador, economista y profesor universitario, Roberto Schunk, ha expresado su preocupación acerca de las medidas económicas que se avecinan en el país. Schunk advierte sobre un ajuste sin precedentes que, según él, tendrá repercusiones significativas en la vida de los ciudadanos argentinos.

Un ajuste inminente

Schunk señala que, a partir del próximo lunes, se espera un ajuste económico clásico, caracterizado por una gran devaluación que desencadenaría inflación y, consecuentemente, una recesión. El economista sostiene que este ajuste recaerá directamente sobre los trabajadores, los jubilados y aquellos que dependen de políticas sociales. Atribuye esta situación al aumento de las importaciones, que, según él, provocará un incremento generalizado de precios.

El economista hace hincapié en la necesidad de reflexionar sobre la situación y destaca la legitimidad del presidente Javier Milei, quien había prometido llevar a cabo un ajuste económico. Schunk advierte sobre el aumento proyectado en servicios básicos como la luz, el agua y los combustibles, lo cual, en el contexto actual, podría generar una crisis sin precedentes.

Desafíos económicos y posibilidades futuras

A pesar de la crisis inminente, Schunk reconoce las enormes posibilidades que tiene Argentina en los próximos años, especialmente en el sector agropecuario. Sin embargo, señala que la concentración de la riqueza en pocas manos: "En un contexto de crisis brutal en el que se vive, cuando uno analiza la riqueza no son producto de la creatividad humana, del mérito, es una combinación de factores que no precisamente ponen a esa élite en una estatura moral superior. En Argentina veinte empresas controlan el 74% de la facturación de todo lo que compramos, solo seis cadenas de hipermercado controlan todo lo que se vende, entonces donde está el mercado de competencia, no existe”.

Dos caras de Milei

El economista también aborda la dualidad en el gabinete del presidente Milei, identificando dos facetas del mandatario: la pragmática y la libertaria. Destaca la presencia de "Toto" Caputto, a quien describe como un personaje de la timba financiera, en el gabinete del presidente. “No hay nadie que hable de darle importancia a la propiedad privada, estas últimas semanas dejamos al Milei libertario y hablamos del Milei pragmático”, indicó a Debate Abiero.

Desafíos sociales y deuda acumulada

Roberto Schunk prevé complicaciones sociales a raíz de la deuda acumulada en la historia reciente de Argentina. Señala tres períodos de sobreendeudamiento que resultaron en un aumento de la pobreza y la destrucción de capacidades productivas: "La dictadura, el gobierno de Menem y el de Macri, que generaron más pobres, esto es lo visible, destruyeron nuestras capacidades productivas en la pequeña y mediana empresa, nos destruyeron la construcción de largo plazo, y luego se retiran de la conducción política. Nos dejan una gran deuda, pobres, destruyeron el aparato productivo, empresas van a dejar de funcionar”, remarcó.

Fin de la ultra actividad y cambios legislativos

Schunk destaca la discusión sobre la posible reforma de la Ley 14.250 y la modificación de las convenciones colectivas de trabajo. Explica que estas medidas podrían tener un impacto directo en las condiciones laborales y salariales de la población. Asimismo, señala "Si las partes no se ponen de acuerdo sigue vigente el contrato anterior, hay que ver hasta lo que pase en el Congreso, lo que dijo Milei es que va a anular las transferencias corrientes a las provincias, son el 0,7% del PBI y ahí está el pago del déficit de la Caja de Jubilaciones provinciales, es decir que si no vienen esos recursos se complica para pagar los haberes a los jubilados, ojala me equivoque con todas éstas apreciaciones”, finalizó.