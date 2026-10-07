El presidente de Cooperativas Agropecuarias Federadas de Entre Ríos (CAFER), Roberto Frigo, destacó el resultado del último ejercicio de la entidad y anticipó que el próximo 22 de octubre se realizará la asamblea anual.

En diálogo sobre la actualidad del sector agropecuario, Frigo señaló que, si bien el balance fue positivo, la inflación y la incertidumbre económica y política continúan condicionando las decisiones de inversión de productores y empresas.

Según explicó, los ciclos electorales y los cambios en las políticas económicas generan cautela entre quienes deben definir inversiones o comercializar su producción.

“En Argentina los ciclos electorales frecuentes hacen que productores y empresas esperen para actuar”, sostuvo. También mencionó como ejemplo la rápida liquidación de productos registrada luego de la reducción de las retenciones, como una muestra de cómo algunos actores anticipan posibles cambios en las medidas económicas.

El rol de las cooperativas

Uno de los puntos centrales planteados por Frigo fue el papel que cumplen las cooperativas para los productores pequeños y medianos.

“Los pequeños y medianos productores difícilmente podrían sostenerse sin las cooperativas”, afirmó.

En ese sentido, destacó las herramientas de financiamiento que ofrecen las entidades en un escenario marcado por costos elevados de producción e insumos.

Para Frigo, el acceso al crédito y a los servicios que brindan las cooperativas permite que productores de menor escala puedan continuar con sus actividades y afrontar los ciclos productivos.

Retenciones y ley de semillas

El presidente de CAFER también se refirió a algunas de las cuestiones que continúan formando parte de la agenda del sector agropecuario.

Sobre el impuesto a las Ganancias, señaló que actualmente se encuentra “momentáneamente en suspenso”, mientras que la discusión por una nueva ley de semillas continúa sin alcanzar un acuerdo.

Frigo consideró que una legislación consensuada permitiría mejorar el acceso a nuevas tecnologías, aunque aclaró que la falta de una nueva norma no impide actualmente que los productores puedan incorporar herramientas tecnológicas.

Inversiones para agregar valor

Además de su actividad al frente de CAFER, Frigo preside la Cooperativa Ganadera Agrícola Gobernador León Sola Ltda., donde actualmente se desarrollan distintas inversiones.

Entre ellas mencionó la remodelación de silos para agilizar la descarga de granos y la incorporación de un camión destinado al traslado de fertilizantes hacia los establecimientos productivos.

La cooperativa también analiza, a futuro, la instalación de una extrusora para producir alimentos balanceados, una iniciativa vinculada con el buen momento que atraviesa la actividad ganadera.

El objetivo, explicó Frigo, es aprovechar mejor los recursos disponibles, reducir desperdicios y avanzar en procesos de agregado de valor que permitan mejorar el engorde y trabajar sobre la genética animal.

La experiencia de Australia y Nueva Zelanda

Frigo también compartió su experiencia durante un viaje a Australia y Nueva Zelanda, dos países que presentan sistemas productivos diferentes al argentino.

Según describió, ambos cuentan con mayor estabilidad, una amplia infraestructura rural y mejores condiciones de conectividad, factores que favorecen la permanencia de los jóvenes en las zonas rurales.

El dirigente cooperativo remarcó además las diferencias en materia de política agropecuaria. Señaló que los productores de esos países no reciben subsidios, pero tampoco enfrentan un esquema de retenciones a las exportaciones como el vigente en Argentina.

La comparación, sostuvo, permite poner el foco no solamente en los costos de producción, sino también en las condiciones generales que necesita el sector para planificar, invertir y generar oportunidades para las nuevas generaciones que buscan continuar vinculadas al campo.