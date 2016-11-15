HBO realizará nueva producción original hecha con Pol-ka en nuestro país. En esta oportunidad se trata de la serie El jardín de bronce, basada en la novela homónima, publicada en 2012, por el escritor argentino Gustavo Malajovich, que fue uno de los guionista de la serie Los Simuladores, de Damián Szifrón y de la película Muerte de Buenos Aires, que dirigió Natalia Meta. Los libros de la primera temporada de esta serie fueron escritos por el propio Malajovich, en colaboración con Marcos Osorio Vidal, autor también de Los Simuladores y de otras ficciones.

A finales de octubre y principio de noviembre, en la ciudad de Paraná la productora Pol-Ka realizó un casting de actores, al que fue convocado el 8 de noviembre Roberto Eduardo Engel, luego de haber enviado previamente por correo electrónico su curriculum. En esa ocasión debió interpretar ante los productores, las líneas de un personaje que aparecerá en dos capítulos.

Su presentación fue analizada por los productores, y en la tarde de este martes se le comunicó que quedo preseleccionado para el papel, por lo cual deberá presentarse en Buenos Aires el próximo 25 de noviembre, para llevar a cabo la interpretación del personaje frente al director de la miniserie y al actor principal.

“En caso de que le guste como interpreto al personaje, quedo ya seleccionado para grabar en el mes de diciembre junto a Joaquin Furriel”, comentó Roberto a Paralelo 32 mientras su tono de voz esbozaba la felicidad que tenía de haber sido convocado.

“La convocatoria me llegó por medio de la gente de teatro, y del grupo de teatro de la municipalidad, así que mandé por mail lo que solicitaban, que eran fotos actuales y características físicas, y luego fui convocado al casting en Paraná donde tuve que interpretar el papel de un personaje que aparecerá en la miniserie. Todo ese material se lo llevaron a Buenos Aires para verlo, y hoy me confirmaron la preselección para integrar el staff”, dijo Roberto, quien ha tenido participación en películas, cortos, series televisivas, y campañas publicitarias.

La producción comenzará a filmarse en los primeros días de diciembre, y que tendrá como principal protagonista a Joaquin Furriel, junto a Luis Luque, Norma Aleandro, y un gran elenco.

La historia es la del arquitecto Fabián Danubio -profesión que estudió en la vida real Malajovich- cuya hijita de cuatro años desaparece cuando iba camino a un cumpleaños con su niñera. El padre –al cual interpretará Joaquin Furriel- inicia una búsqueda que va a durar años, en una Buenos Aires plagada de policías y funcionarios inútiles y corruptos. Justamente ese ambiente hostil de ineptitud y decadencia es lo que motoriza su voluntad de no darse por vencido. Con la ayuda de un detective privado muy particular seguirá su búsqueda a toda costa.

“El programa tendrá ocho capítulos, y el papel que debo interpretar es un personaje que aparece en los dos últimos. Mi interacción será con Furriel –que interpretará el papel del arquitecto Danubio- quien llega a un pueblo e ingresa a un bar para hacer averiguaciones; y como nadie le da respuestas, cuando se está yendo, yo lo llamo a la mesa donde estoy sentado solo, y comenzamos un diálogo”, adelantó el actor crespense, quien en caso de quedar seleccionado la semana próxima, comenzará con el rodaje en los primeros días del último mes del año.