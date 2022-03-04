El rico universo metafísico desplegado por Roberto Arlt en su famosa novela «Los siete locos» tiene desde este viernes su justo correlato sonoro con la publicación de «Futurología Arlt», el nuevo disco de Fito Páez que reúne una serie de piezas instrumentales propias inspiradas en esta famosa obra del popular escritor porteño.

Con el fundamental acompañamiento de la Orquesta Sinfónica Nacional Checa, el músico rosarino se nutrió de muchos de sus referentes musicales, como Astor Piazzolla, Charly García, George Martin y Luis Alberto Spinetta, para tender puentes que conduzcan hacia el imaginario construido alrededor de la novela que motivó este álbum.

Con una breve introducción cantada que pone en situación al oyente, la obra, que reúne 22 cortes repartidos en formato físico en dos CDs, presenta diferentes climas que, de manera atinada, dan cuenta de la porteñidad, la reflexión filosófica, los planteos morales y la angustia que atraviesan al libro inspirador.

Y aunque ya de por sí el hecho de musicalizar un libro supone subjetividades, la realidad es que en este caso cada corte deja una inequívoca sensación de que no hubiera sido posible mejor traducción sonora al impacto que causa cada suceso del libro, los cuales se referencian a través de los títulos de las composiciones.

Tal como cuenta el propio artista través de un comunicado de prensa, la idea de musicalizar esta novela de Arlt tuvo su origen en 1995 con motivo de una reunión que mantuvo junto con su pareja de entonces, Cecilia Roth, con el bailarín Julio Bocca y el empresario teatral Lino Patalano para que se encargue de la banda sonora de un espectáculo de danza, con música de rock, tango y folclore.

Si bien el proyecto se frustró, la semilla de crear una obra inspirada en «Los siete locos» siguió su rumbo en la cabeza del músico, quien finalmente pudo poner manos a la obra en 2020 y tomó forma en este «Futurología Arlt», que aparece como la segunda entrega de una trilogía iniciada a fines del año pasado con la edición de «Los años salvajes» y se completará con «The Golden Lights», una producción de piano y voz que será lanzada en los próximos meses.

«Futurología Arlt»

Producido en conjunto con Diego Olivero y Gustavo Borner, el músico rosarino rodeó sus teclados de los sustanciales aportes del propio Olivero en programaciones, teclados y guitarras; Iván Rutkauskas, en piano; Ramiro Boero, en bandoneón; y Mirta Álvarez y Patricio Crom, en guitarras acústicas; quienes oficiaron sin proponérselo como solistas de la Orquesta Sinfónica Checa.

«Entra el sol, la maldad y una vida canalla/ el amor que se va y no vuelve/ La verdad, cuando Remo Erdosain nos decía que amor es dinero, corría simplemente el velo y pudimos entrar/ Buenos Aires, rufián, cuando todo el mundo era un destello», canta Fito sobre una suave base de cuerdas en «Amor es dinero/Remo Erdosain», único tema cantado que abre el disco y advierte sobre el protagonista de la obra y su filosofía en la aventura a emprender.

El espíritu de Piazzolla, acaso como mejor síntesis de la porteñidad que exuda esta novela –y también toda la bibliografía de Arlt- se hace presente con fuerza en «Buenos Aires 20/30» para luego dejar paso al «Tema de amor de Elsa y Remo», en donde el piano de Fito marca el pulso de una reposada melodía sobre un colchón de cuerdas.

Pero así como el combo de bandoneón y orquesta que patentó Piazzolla aparece en distintos pasajes para fundirse en el imaginario porteño de amores y traiciones, muchas otras variaciones e influencias pincelan otras situaciones de la obra.

Por ejemplo, «Haffner, el rufián melancólico», corte dedicado al medular personaje de «Los siete locos», es retratado en una pieza que, con su trompeta con sordina, da un halo misterioso que remite a las novelas policiales; hasta que finalmente la voz cantante de un clarinete baja el clima tenso y conduce a una luminosa melodía redentora.

De esta manera, sobre bases predominantemente tangueras se van intercalando otras composiciones que presentan melodías circulares en algunos casos, remolinos sonoros que aportan intensidad o reposados arreglos de cuerdas que dan respiro y abren el espacio reflexivo que, por momentos, caracteriza a la novela de Arlt.

Hacia el final del primer CD queda claro que lo que en un primer momento apuntaba hacia Piazzolla abre el juego, en varios momentos, hacia pasajes orquestales de tintes progresivos similares a los abordados por Charly García en los ´70. También queda explícito que la casi omnipresente Orquesta no va detrás de la grandilocuencia sonora –lo cual suele ser toda una tentación- sino que suma mayor intensidad o dulzura, según lo sugiera cada corte.

El segundo combo de once canciones desde el inicio rompe aún más esta tendencia gracias a los aires pop que presenta «Caja negra», el tema que abre el CD 2.

La variedad se amplifica en «La rosa de cobre», que transporta al misterio de la inacabada invención del protagonista de la novela gracias a la elección del Shakuhachi, a cargo de Patricio Crom, como instrumento que lleva la melodía principal.

En «Hipólita baila en La Caverna», el jazz rock del Spinetta Jade de «Alma de diamante» mete la cola, fundamentalmente por el sonido del sintetizador. Aquí es donde también vale recordar que en «La la la», el recordado disco conjunto de Fito y «El Flaco», abundan las orquestaciones, tanto con sintetizadores como en la batuta de Carlos Franzetti.

Por su parte, «La revelación» nos pone cara a cara con el poco visitado lado orquestal del disco «Yellow Submarine», de Los Beatles, a cargo de George Martin, otra referencia en la materia para la música pop.

El cierre recae sobre «El guiño», una composición que recuerda a «Caspa de estrellas», el tema incluido en «Pubis angelical», la banda sonora compuesta por Charly para la homónima película de Raúl de la Torre basada en la novela de Manuel Puig.

Como una gran parábola que conecta todos los cabos sueltos, el relato sobre el origen de «Futurología Arlt» que Fito ofrece en su comunicado de prensa, informa que antes de que eligiera trabajar sobre «Los siete locos», Lino Patalano había propuesto que sea alguna novela de Manuel Puig la inspiración para el frustrado espectáculo junto a Julio Bocca.

Y, como si todo esto fuera poco, es precisamente «Caspa de estrellas», de Charly, la cortina musical que desde hace muchos años acompaña al histórico envío cultural que emite La TV Pública, conducido por Cristina Mucci que, curiosamente, lleva el nombre de la novela de Arlt que rige este disco de Fito.

Al finalizar el recorrido sonoro de «Futurología Arlt» queda la certeza de que el creador de las «Aguafuertes porteñas», Manuel Puig, Piazzolla, Charly, Spinetta y George Martin pueden transportarnos a universos similares si es Fito quien oficia de gran moderador.