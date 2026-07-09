Un automóvil que había sido dejado con las llaves colocadas fue robado durante la madrugada de este miércoles en Crespo. Minutos más tarde, el vehículo apareció abandonado luego de protagonizar un choque contra un camión estacionado. El autor del hecho logró escapar y es intensamente buscado por la Policía.

De acuerdo con la información suministrada por la Comisaría Crespo, el episodio ocurrió alrededor de las 2.10, cuando un hombre de 32 años denunció que le habían sustraído su Volkswagen Polo rojo mientras permanecía estacionado sobre calle Urquiza, entre López y Planes y Berutti.

Según manifestó el propietario, había descendido del vehículo para ingresar durante unos 30 minutos a un departamento a buscar a su familia, dejando el automóvil estacionado frente al lugar con las llaves colocadas. Al regresar, constató que el rodado ya no se encontraba.

Tras recibir la denuncia, personal policial inició un operativo de búsqueda. Sin embargo, pocos minutos después ingresó un nuevo llamado alertando sobre un siniestro vial ocurrido en la intersección de Rivadavia y Cepeda.

Al arribar al lugar, los efectivos comprobaron que el vehículo involucrado era el mismo que había sido denunciado como robado. De acuerdo con las primeras averiguaciones, el conductor circulaba en contramano por calle Rivadavia cuando perdió el control e impactó contra un camión que se encontraba estacionado.

Luego de la colisión, el conductor abandonó el automóvil y escapó a pie antes de la llegada de la Policía.

En el lugar trabajó personal de Policía Científica, que realizó las pericias correspondientes para avanzar con la investigación.