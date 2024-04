La nueva Comuna de Rincón de Nogoyá, uno de los distritos más importantes del departamento, inició sus actividades el 10 de diciembre y desde entonces han tenido que sortear varios inconvenientes propios de las variantes del clima.

Los caminos principales y redes secundarias han sufrido un marcado deterioro, pero están esperando que les permita ingresar para comenzar con las tareas de mantenimiento, comentó Marcelo Carrizo, Presidente del Consejo Directivo.

Disponen de un tractor, segadora, pala mecánica y disco, además ayudan con combustible a la Zonal de Vialidad del distrito. Estos se dedican especialmente a todos los caminos troncales, que son vitales para al sector agropecuario.

Una arteria importante en la zona es el camino a Puerto Esquina por donde sale todo el pescado que se captura en la zona y es retirado por acopiadores diariamente. Según Carrizo, actualmente no está en las mejores condiciones y en los días de lluvia se vuelve intransitable. “Estamos elaborando un proyecto para afirmar este sector con brosa (desde la Ruta N° 11 hasta la costa), porque no solamente es importante para la actividad pesquera sino que también lo es para toda la gente que reside en el lugar”. Agregó que son tiempos complicados, especialmente por la cuestión económica, pero están dispuestos a asumir el desafío con fondos propios de la Comuna, aunque aclaró que es una obra a largo plazo. No obstante ello, cuando el piso lo permite ingresan con maquinarias propias para reparar el camino.

En otro orden comentó que tienen muy avanzada la obra (80%) de un Salón de Usos Multiples en Puerto Esquina. Además de la importancia que tiene desde el punto de vista comunitario, tienen planificado desarrollar talleres de capacitación laboral.

También inauguraron la iluminación de todo el trayecto hasta la costa, además del mejoramiento de la infraestructura costera, especialmente en la zona de la caleta.

El otro proyecto que tienen en carpeta es el enripiado de 3 kilómetros, desde la Ruta N° 11 en la zona de los tres puentes (Cabañas Las Acuarelas) hasta la Escuela N° 11 y salita sanitaria. “Lo afrontaremos con financiación comunal”.

Actualmente trabajan 5 personas con contrato de obra de lunes a viernes 6 horas.

Salud y finanzas

El distrito tiene 3 salas sanitarias, una que está habilitada en dos turno ubicada en el poblado principal, después hay otra en el Destacamento Los Cerros en inmediaciones de la Escuela N° 11 y la restante (la más nueva) contigua a la Escuela N° 13.

Un contador es el responsable de la administración y manejan un presupuesto anual que oscila en la actualidad entre 150 y 190 millones de pesos. La coparticipación disminuyó en estos tres meses un 20%, la idea es mejorar los servicios para cobrar mediante ordenanza una tasa a los residentes.

Transporte

El transporte es fundamental para poder conectar más de 40 kilómetros que separan a Rincón de la ciudad de Victoria, al respecto Carrizo comentó que es un servicio que subsidia la comuna.

Actualmente tienen un contrato con la empresa Charly Bus, que hace tres viajes (lunes, miércoles y viernes) a la mañana desde la zona rural y al mediodía regresa desde Victoria al distrito. En total son 4 frecuencias. Llega hasta la estación de servicios sobre Ruta N° 11 pasando el Arroyo Nogoyá.

“La Comuna financia el 60 % del costo de la línea que permite actualmente hacer el trayecto completo por 1.500 pesos, una cifra muy accesible en relación a lo que pagan otros servicios de transporte”. Además, indirectamente es un beneficio para la zona de Laguna del Pescado por donde debe pasar obligatoriamente, señaló.

Finalmente comentó que hay otras tareas que llevan a cabo desde el Consejo. Por ejemplo, en los establecimientos educativos y en forma permanente hacen mantenimiento sobre todo en lo relacionado a infraestructura, lo mismo con las salas. En este último caso ayudan a la compra de remedios para familias carenciadas, se han cortado muchos planes que asistían a este sector y el costo de medicamentos es muy elevado.