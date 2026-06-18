El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarillo por tormentas que abarca a gran parte del centro y norte de Entre Ríos. La advertencia alcanza a los departamentos Diamante, La Paz, Nogoyá, Paraná, Villaguay, Concordia, Federación, Federal, Feliciano y San Salvador.

De acuerdo con el informe oficial, el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas de las cuales podrían desarrollarse con características localmente fuertes.

El organismo indicó que los fenómenos estarán acompañados principalmente por abundantes precipitaciones en cortos períodos, ocasional caída de granizo y ráfagas de viento que podrían alcanzar intensidad significativa en algunos sectores.

Además, se prevén valores de precipitación acumulada de entre 30 y 70 milímetros, aunque no se descarta que dichos registros puedan ser superados de manera puntual.

Ante este escenario, se recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales, evitar actividades al aire libre durante el desarrollo de las tormentas, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y no circular por calles anegadas.

El alerta amarillo implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de generar inconvenientes y daños puntuales, por lo que se aconseja extremar las precauciones en las zonas alcanzadas por la advertencia.