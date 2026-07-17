De acuerdo con el organismo, las tormentas podrán presentar fuerte intensidad en forma localizada, con abundante caída de agua en cortos períodos, intensa actividad eléctrica, ráfagas de viento y ocasional caída de granizo.

En una primera etapa, el alerta comprende los departamentos Victoria, Gualeguay, Gualeguaychú, Tala, Colón, Uruguay e Islas del Ibicuy. Posteriormente, el área de inestabilidad se trasladará hacia los departamentos Federal, Feliciano, Federación, Concordia y San Salvador.

El SMN prevé precipitaciones acumuladas de entre 15 y 40 milímetros, aunque no descarta que esos valores puedan ser superados de manera puntual en algunas localidades.

Recomendaciones

Ante el pronóstico, las autoridades recomendaron extremar las medidas de prevención para reducir riesgos durante el desarrollo de las tormentas.

Entre las principales sugerencias figuran asegurar los objetos que puedan ser desplazados por el viento, evitar permanecer bajo árboles o postes de electricidad y limitar los desplazamientos mientras duren los fenómenos meteorológicos.

También se aconseja no sacar los residuos domiciliarios fuera de los horarios establecidos, a fin de evitar la obstrucción de desagües pluviales y disminuir el riesgo de anegamientos.

En caso de ser necesario conducir, se recomienda hacerlo con las luces bajas encendidas, reducir la velocidad, mantener una mayor distancia de frenado y evitar transitar por calles o caminos inundados.

Desde los organismos de emergencia solicitaron a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y seguir las actualizaciones que emita el Servicio Meteorológico Nacional sobre la evolución del fenómeno.