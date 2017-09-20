Con casi medio siglo de carrera Ricardo Soulé, ex líder y fundador de la mítica banda de rock nacional Vox Dei, volverá a tocar en Paraná el próximo sábado 23 de septiembre, en un recital imperdible en el Teatro Municipal “3 de Febrero”; el mismo escenario que a fines de la década del ’60 lo albergó con aquel cuarteto de Quilmes que acababa de editar su primer single a través del mítico Sello Mandioca.

En aquella oportunidad, compartió escenario con un referente del rock paranaense, Carlos Pignata, que ese día será homenajeado especialmente por su destacadísima trayectoria.

Miembro fundador de Vox Dei, Ricardo Soulé es el autor y compositor de “La Biblia según Vox Dei” obra conceptual considerada por la prensa especializada como la más importante en su género y las canciones “Presente”, “Ritmo & Blues con armónica”, entre otros temas, reconocidos como clásicos del rock nacional.

Habiendo editado doce discos con Vox Dei, y ocho como solista, en la actualidad se encuentra realizando presentaciones con su banda “La Bestia Emplumada”, integrada por César Colautti en bajo y Alec Willis en batería. Su repertorio abarcará los clásicos de Vox Dei y de su carrera solista.

Hoy Ricardo Soulé en guitarra, violín, voz y armónica, viene presentando su nuevo disco de estudio: “Vulgata”, editado en julio de 2015, basándose en el ciclo de La Vulgata: El Mío Cid y la literatura caballeresca cristiana medieval, y en la actualidad prepara el disco en vivo que grabó en el Teatro Roma de Avellaneda que además será lanzado en formato de DVD el año próximo.

Este recital forma parte del 35° Ciclo de la Alternativa Musical Argentina y es auspiciado por la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Paraná.

Las entradas, desde $ 150, están a la venta en boleterías del teatro.