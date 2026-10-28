Ricardo “Noni” Gauna lleva 25 años vinculado con la comunicación y el periodismo. Nacido y criado en Federal, en el norte entrerriano, construyó una trayectoria que lo llevó a trabajar en distintos medios de la provincia, realizar coberturas deportivas a nivel nacional y compartir micrófonos con colegas de diferentes generaciones.

Esta vez, sin embargo, el desafío fue distinto. Invitado al programa La Hora Dorada, que conduce Mariana Rupp por Flop!TV, el periodista dejó por un momento su habitual rol profesional para participar de una entrevista que buscó conocer su historia desde otro lugar: el de la persona que está detrás del micrófono.

Durante la charla, transmitida a través de la web de Paralelo 32, habló de sus comienzos, de su vínculo con la radio, de sus afectos y de las experiencias que marcaron su vida. También respondió un ping pong de preguntas que permitió descubrir sus gustos, sus manías y algunas anécdotas inesperadas.

De Federal a los medios entrerrianos

El entrevistado comenzó su recorrido en la comunicación en abril de 2001, en su ciudad natal. Desde entonces, la radio fue una presencia constante en su vida profesional, una pasión que mantiene vigente incluso mientras explora nuevas formas de comunicar.

A lo largo de su carrera trabajó en distintos medios de Entre Ríos y tuvo un paso por LT15 de Concordia, una de las emisoras AM de referencia de la provincia. También realizó coberturas deportivas vinculadas con el fútbol profesional a nivel nacional.

Aunque el periodismo deportivo ocupó una parte importante de su trayectoria, con el tiempo fue ampliando su actividad hacia otras áreas del periodismo.

“Yo soy un bicho de radio”, resumió al hablar de su vínculo con el medio que lo acompañó durante más de dos décadas.

En su primera experiencia en un streaming de Paralelo 32, también valoró la posibilidad de combinar elementos de la radio y la televisión en un mismo formato. Para él, esta modalidad permite que el público no solo escuche al entrevistado, sino que también pueda verlo y conocer otros aspectos de su expresión.

Un soñador, familiero y amante del deporte

Cuando la conductora le preguntó ¿quién es Noni Gauna cuando no está trabajando?, la respuesta fue sencilla: una persona común, amante del deporte y de la vida.

Al momento de definirse, eligió tres características: soñador, buena persona y familiero. Se describió como alguien que fue cumpliendo objetivos a lo largo del tiempo, pero que también valora el esfuerzo cotidiano y el contacto con la gente.

El deporte sigue ocupando un lugar importante en sus recuerdos. De chico soñaba con ser futbolista y, entre los momentos que recuerda con alegría, mencionó haber salido campeón en una carrera de ciclismo.

También recordó un viaje a Córdoba que compartió con un grupo de amigos. La experiencia quedó especialmente grabada en su memoria porque, como contó durante la entrevista, uno de ellos ya no está.

A la hora de hablar de su presente, dejó una frase que sintetiza su mirada sobre esta etapa de la vida: “Me permito ser feliz a esta altura de mi vida”.

El lado B: mate, rock nacional y dulce de leche

La entrevista tuvo un tramo más descontracturado con un ping pong de preguntas rápidas. Allí aparecieron algunos de los gustos y hábitos que forman parte de la personalidad de Gauna.

Eligió el mate por encima del café, la mañana antes que la noche y el rock nacional sobre el folclore. También se definió como un hombre de radio y reconoció que prefiere tener todo preparado antes que improvisar.

La puntualidad es otra de sus características: contó que suele llegar con anticipación a los compromisos. Además, dijo que prefiere escuchar antes que hablar y que disfruta de las conversaciones profundas.

En materia gastronómica, no dudó entre un buen asado y una pasta: se declaró carnívoro. Tampoco dejó lugar a las dudas cuando le preguntaron qué no puede faltar en su heladera: el dulce de leche.

En cambio, la pizza con ananá no forma parte de sus preferencias. “Yo soy bien tradicional”, explicó entre risas.

Uno de los momentos más curiosos llegó cuando le preguntaron qué título tendría una película sobre su vida. Su respuesta fue inmediata: “Resistiendo”.

También reveló que, aunque algunos pueden considerarlo desordenado, se define como una persona ordenada. Y cuando tuvo que elegir una virtud, destacó su capacidad para escuchar al otro.

Una anécdota en medio del río Paraná

Entre los recuerdos de su carrera, Gauna contó una experiencia que combinó periodismo, curiosidad y una situación fuera de lo habitual.

Durante una cobertura para una radio de La Paz, entrevistó en vivo a una persona que estaba dentro del río Paraná crecido, pese a que no se trataba de una competencia ni de una actividad deportiva organizada.

La escena quedó entre las anécdotas más llamativas de su recorrido profesional y reflejó algunas de las situaciones inesperadas que pueden aparecer durante el trabajo periodístico.

Al hablar de colegas que admira, mencionó al periodista rosarino Luis Novaresio, con quien llegó a conversar en un encuentro en Buenos Aires. Aunque no tuvieron la oportunidad de trabajar juntos, reconoció que hacerlo sería uno de esos sueños profesionales que le gustaría cumplir.

El amor, la familia y los afectos

En el tramo más personal de la entrevista, Gauna contó que está en pareja desde hace siete años y que continúa enamorado de su compañera. Entre sus gestos románticos, destacó una costumbre que mantiene: regalar flores.

También respondió con humor cuando Mariana Rupp le preguntó quién manda en su casa. “Mi señora”, contestó, y agregó que en las discusiones suele ganar ella.

Más allá de las bromas, dedicó un momento a agradecer a su familia, a los amigos y a quienes le dieron oportunidades en sus primeros pasos profesionales. En particular, mencionó a su hermano, que vive en Federal, y a las personas con las que compartió distintos momentos de su vida.

Para Gauna, reconocer a quienes acompañaron el camino es una forma de valorar lo construido. “Agradecer en la vida es un gesto de grandeza de cualquier persona”, expresó.

“El mundo nos quiere buenos”

Hacia el final del encuentro, Rupp le propuso dejar un mensaje que trascendiera su historia personal y pudiera llegar a la sociedad en general.

La respuesta volvió a conectarlo con la radio y con una de las figuras que admira: Juan Alberto Badía. Gauna retomó una frase que atribuyó al recordado conductor para resumir su manera de entender los vínculos humanos.

“Seamos buena gente, seamos buenas personas, seamos buenos. Porque el mundo nos quiere buenos”, expresó.

Y amplió su reflexión al señalar que, más allá de las diferencias de pensamiento o formación, es necesario intentar ser mejores personas cada día. A su entender, esa actitud contribuiría a mejorar la convivencia y afrontar los conflictos desde un lugar más humano.

La charla concluyó con agradecimientos mutuos y el reconocimiento de una pasión compartida: la comunicación. Gauna destacó el espacio de La Hora Dorada y valoró el encuentro con quienes forman parte de Paralelo 32, a quienes dijo sentir cercanos por compartir el mismo vínculo con la radio y los medios.

Lejos de las coberturas y de la rutina periodística, la entrevista permitió conocer a un Noni Gauna que se reconoce soñador, familiero, amante del deporte y agradecido con quienes lo acompañaron. Un hombre que, después de 25 años frente al micrófono, sigue encontrando en la comunicación una parte central de su vida.