El presidente municipal de la ciudad de Federación, Ricardo Bravo, presentó formalmente su renuncia a la Presidencia de la Liga de Intendentes Justicialistas de la provincia de Entre Ríos. La decisión fue comunicada a través de una carta dirigida a los jefes comunales que integran el espacio, en la cual argumentó “motivos estrictamente personales”.

En el documento, Bravo agradeció el respaldo recibido durante su gestión y expresó la necesidad de tomarse un tiempo para reflexionar sobre la situación política dentro de la Liga y, en términos más amplios, en el peronismo entrerriano.

Un llamado a la unidad interna

En su carta, el intendente de Federación subrayó la importancia de repensar el rol del justicialismo en la provincia, de cara a los desafíos político-electorales de los próximos años. “Debemos realizar un replanteo sincero de lo que el peronismo necesita para recuperar el protagonismo que nuestra provincia y nuestra gente requieren”, señaló.

Bravo destacó la importancia de construir espacios de diálogo amplios y plurales, dejando de lado diferencias personales. “No podemos darnos el lujo de dejar a nadie afuera. El peronismo se construye desde la unidad, desde el abrazo que contiene y no desde la exclusión que divide”, afirmó.

Un paso al costado, no un alejamiento

El dirigente aclaró que su renuncia no debe interpretarse como un distanciamiento del espacio político ni de la Liga. Por el contrario, sostuvo que se trata de un paso al costado temporal para poder aportar desde otro lugar al proceso de reconstrucción interna.

“Mi compromiso con el proyecto justicialista y con cada uno de ustedes permanece intacto”, expresó, al tiempo que reiteró su disposición a continuar trabajando junto a los demás intendentes.

El texto completo de la renuncia

A continuación, se reproducen los fragmentos centrales de la carta enviada por Ricardo Bravo a los integrantes de la Liga de Intendentes Justicialistas de Entre Ríos:

“Me dirijo a ustedes con el respeto y el afecto que me han brindado durante este tiempo de trabajo conjunto, para comunicarles mi decisión de renunciar a la Presidencia de la Liga de Intendentes Justicialistas de la provincia de Entre Ríos.

Esta determinación obedece a motivos estrictamente personales. Necesito tomarme un tiempo para reflexionar (…) Este no es un momento para distanciarnos, sino para encontrarnos”. “Para llevar a cabo una construcción política sólida (…) debemos dejar de lado cuestiones personales y conformar una mesa de diálogo amplia, generosa y plural”. “Esta renuncia no implica un alejamiento, sino un paso al costado transitorio que me permita contribuir desde otro lugar a la unidad que tanto necesitamos”.

Con esta decisión, la Liga de Intendentes Justicialistas deberá definir ahora quién asumirá la conducción del organismo en reemplazo de Bravo, en un momento que el propio dirigente describió como clave para reorganizar y fortalecer al peronismo entrerriano de cara al futuro.