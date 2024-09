El ex embajador argentino en España y ex diputado nacional del radicalismo, Ricardo Alfonsín, ha compartido un análisis crítico sobre la situación actual del país, lamentando el rol de algunos dirigentes de su partido y su apoyo a políticas de derecha que contrarían la esencia de la Unión Cívica Radical (UCR). “No fue fácil abandonar el partido, es doloroso, pero me sentí obligado y hoy muchos se están desafiliando”, afirmó Alfonsín, evidenciando la creciente disconformidad dentro de la UCR.

Preocupación por el gobierno actual

Alfonsín advirtió que, tal como había anticipado, si Javier Milei ganaba las elecciones, los problemas de los argentinos se complicarían. “Veo que está ocurriendo lo que era previsible. Las ideas del Presidente y su escasa convicción democrática representan un serio riesgo para la convivencia”, expresó. Criticó la falta de justicia en la distribución de esfuerzos y recursos, señalando la baja de impuestos a bienes personales mientras se negaba reparaciones mínimas a jubilados.

“Hoy lo más urgente es la caída del salario, la producción, las inversiones, y el aumento del desempleo y la pobreza”, enfatizó Alfonsín, quien ha recorrido diversas ciudades y ha escuchado de primera mano el descontento de la población.

Crítica a las conductas partidarias

El ex embajador también se refirió al apoyo de algunos correligionarios a las decisiones del presidente Milei, calificándolo de “vergonzoso”. “Los partidos políticos son impredecibles. Cuando el electorado vota, no sabe bien a quién está votando, y eso no es un verdadero partido”, remarcó. Recordó que ha habido diferencias significativas en el voto de los radicales respecto a leyes importantes, lo que a su juicio, ha debilitado la identidad de la UCR.

Alfonsín criticó la transformación de la UCR en una “maquinaria electoral” que ha perdido su rumbo y esencia. Aseguró que ha estado reclamando un debate interno durante años, sin obtener respuesta. Su decisión de desafiliarse se basa en el descontento con el rumbo que ha tomado el partido, especialmente en la reciente decisión de algunos dirigentes de aliarse con fuerzas de derecha.

Nuevas iniciativas

A pesar de la desilusión, Alfonsín ha formado una nueva fuerza en la provincia de Buenos Aires que busca defender las ideas de líderes históricos como Irigoyen e Illia. “Queremos proponer a la sociedad un candidato que ofrezca las mejores garantías políticas”, comentó, con miras a presentarse como candidato a diputado nacional.

Sin señales de reactivación económica

En cuanto a la economía, Alfonsín se mostró pesimista. “Estamos en manos de un fundamentalista que toma decisiones sin sensibilidad hacia quienes más sufren”, señaló. Consideró que el actual gobierno es el más unitario y respetuoso de las autonomías provinciales desde el regreso de la democracia.

Alfonsín cerró su intervención recordando que su padre, el expresidente Ricardo Alfonsín, también habría compartido sus preocupaciones. La situación actual, marcada por una falta de diálogo y sensibilidad por parte del gobierno, plantea desafíos significativos para el futuro del país y la propia UCR.