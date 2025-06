El ministro de Economía de la provincia, Fabián Boleas, se refirió recientemente a la decisión del Gobierno provincial de revisar el régimen de horas extraordinarias en el ámbito de la administración pública. En declaraciones públicas, el funcionario aclaró que no se eliminarán las horas extras, sino que se buscará ordenar su aplicación, en conjunto con los gremios.

“No vamos a eliminar las horas extras, vamos a ordenarlas en un trabajo conjunto con los gremios. No pagaremos horas que no se trabajan ni tampoco las que no hagan falta. En un contexto como el que vivimos, es inadmisible”, sostuvo Boleas.