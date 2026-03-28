En lo que ya es considerado un hito jurídico para la historia reciente del país, la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York revocó la sentencia de primera instancia en el juicio por la expropiación de YPF, evitando que la Argentina deba afrontar un pago superior a los 16.000 millones de dólares.

La decisión marca un giro significativo en una disputa judicial iniciada en 2015 y que, hasta ahora, presentaba un escenario adverso para el Estado argentino. El fallo de primera instancia, que había sido ampliamente interpretado como un desenlace casi definitivo, queda así sin efecto, abriendo una nueva etapa en el litigio internacional.

Una estrategia jurídica clave

Detrás de este resultado se destaca el trabajo de la Procuración del Tesoro de la Nación, el principal cuerpo de abogados del Estado. La estrategia fue liderada por el procurador Sebastián Amerio y contó con la intervención directa de los subprocuradores Juan Ignacio Stampalija, Julio Pablo Comadira y Santiago Castro Videla.

Los tres juristas comparten una formación común en la Universidad Austral, donde no solo cursaron sus estudios de grado, sino que también mantienen una activa participación académica como docentes en diversas áreas del Derecho.

Trayectorias académicas y profesionales

El equipo combina experiencia académica y práctica jurídica de alto nivel. Stampalija cuenta con formación internacional, incluyendo una Maestría en Derecho por la University of Hong Kong y un LL.M. en International Legal Studies por la New York University (NYU), donde fue distinguido como Arthur T. Vanderbilt Scholar. Actualmente, se desempeña como profesor y coordinador de programas especializados en derecho internacional.

Por su parte, Comadira desarrolló toda su formación de posgrado en la Universidad Austral, donde obtuvo una maestría y un doctorado en Derecho Administrativo, ambos con los mejores promedios de su cohorte. Es profesor titular, ha dirigido programas académicos y cuenta con una extensa producción doctrinaria en su especialidad.

Castro Videla también se especializó en Derecho Administrativo y Constitucional, y hasta su designación en la Procuración lideró el Observatorio de Decretos Sujetos a Control Legislativo, consolidando una trayectoria vinculada al análisis institucional y normativo.

Reconocimiento académico

Desde el ámbito universitario, el logro fue recibido con orgullo. Fernando Toller, director de la carrera de Abogacía de la Universidad Austral, destacó no solo la capacidad profesional de los tres subprocuradores, sino también su calidad humana.

“Juan Ignacio, Pablo y Santiago no solo son juristas muy destacados, sino también excelentes personas, trabajadores infatigables y hombres de una ética intachable”, señaló, subrayando además su compromiso con la docencia y la formación de nuevas generaciones.

Un impacto con proyección

El fallo no solo representa un alivio económico potencial para el país, sino que también refuerza la posición argentina en litigios internacionales complejos. Si bien el proceso judicial aún no ha concluido definitivamente, la reversión de la sentencia marca un precedente relevante y reposiciona al Estado en una causa de enorme impacto financiero y político.

En un contexto global donde los litigios contra Estados soberanos adquieren creciente relevancia, el caso YPF se consolida como un ejemplo de la importancia de la estrategia jurídica y la articulación entre experiencia técnica y formación académica de alto nivel.