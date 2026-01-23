El anuncio realizado por el Gobierno de Entre Ríos sobre el hallazgo de cámaras ocultas en despachos oficiales de la Casa Gris —entre ellos los del gobernador Rogelio Frigerio y del secretario general de la Gobernación Mauricio Colello— generó una fuerte repercusión provincial y nacional, al interpretarse inicialmente como una presunta maniobra de espionaje reciente.

Sin embargo, allegados al ex secretario general de la Gobernación durante la gestión de Gustavo Bordet, el ex senador nacional Edgardo Kueider, reconocieron al medio Análisis que la colocación de esos dispositivos fue dispuesta por el propio Kueider a comienzos de 2018 y que el sistema fue desactivado en febrero de 2019.

Según explicaron, la decisión de instalar las cámaras respondió a la intención de “tener un control” de movimientos extraños que se habrían detectado en las oficinas cuando sus ocupantes no estaban presentes. La instalación alcanzó tanto al despacho del entonces secretario general como al del gobernador Bordet. De hecho, una de esas cámaras fue hallada en la oficina que hoy ocupa Frigerio, lo que provocó indignación y rechazo en el oficialismo y en distintos sectores políticos al interpretarse, en un primer momento, como una práctica de espionaje actual.

De acuerdo a las fuentes consultadas, fue el propio Bordet quien solicitó a Kueider la instalación de una cámara en su despacho. “Estaba cansado de encontrar los papeles acomodados de una manera al mediodía y de otra distinta por la tarde”, señalaron.

El sistema estaba compuesto por cámaras analógicas básicas, disimuladas dentro de sensores de movimiento, conectadas por cableado a un DVR ubicado en una oficina contigua a la Secretaría General. “No tenían conexión a internet. Funcionaban con un disco rígido que en su momento se llevó el propio Kueider”, precisaron. Además, remarcaron un dato central: “Después que lo hackearon a Kueider, se desconectó todo. Eso quedó ahí, desconectado para siempre”.

El sistema dejó de operar en febrero de 2019. Desde entonces, aunque los dispositivos permanecieron físicamente instalados, los cables quedaron sueltos y el DVR fue retirado. “No hay imágenes, no tienen corriente, no funcionan”, aseguraron.

En total, había una cámara en la antesala, otra en la oficina del secretario general, una en el pasillo entre ambos despachos y otra en el despacho del gobernador. Todas reportaban al DVR ubicado en el sector donde también se guardaba la caja fuerte de gastos reservados. Parte de esas imágenes se hicieron públicas el año pasado, cuando se investigaba a Kueider por causas judiciales en Paraguay —donde actualmente cumple prisión domiciliaria en la ciudad de Luque por una causa de presunto contrabando de dólares— y por su presunta vinculación con la causa Securitas y la empresa ENERSA, investigación dispuesta por la jueza federal Sandra Arroyo Salgado. Kueider siempre negó vínculos con ENERSA y con el empresario Claudio Tórtul.

Otro aspecto que generó sorpresa fue que los dispositivos, descriptos como “aparatitos de unos 10 centímetros”, permanecieran a la vista durante años sin ser detectados. “Estaban visibles. Bastaba con levantar la cabeza y observar”, señalaron las fuentes, y recordaron que al asumir Bordet en 2015 se había realizado un operativo similar en Casa de Gobierno, cuando se hallaron micrófonos en la oficina del entonces ministro de Gobierno Mauro Urribarri, supuestamente ordenados durante la gestión de Sergio Urribarri.

El antecedente del hackeo

En enero de 2019, Kueider recibió un correo electrónico anónimo con un video adjunto que mostraba imágenes grabadas en su propio despacho oficial. El mismo material fue enviado simultáneamente a Sergio Urribarri, por entonces presidente de la Cámara de Diputados provincial. El video evidenciaba movimientos de dinero de fondos reservados y reuniones con colaboradores, lo que generó una fuerte preocupación en el funcionario.

El hecho fue interpretado como una maniobra de extorsión vinculada a la reelección de autoridades legislativas de ese año. Kueider denunció el hackeo ante la Justicia y se comunicó con el entonces fiscal de Estado Julio Rodríguez Signes, aunque la causa nunca avanzó y terminó archivada. Entre los motivos, se señaló que el exfuncionario presentó un video editado y no el original.

Este contexto histórico es el que, según las fuentes consultadas, explica la presencia de los dispositivos hallados recientemente en la Casa Gris y pone en duda la hipótesis de un espionaje activo durante la actual gestión provincial, cuestión que sigue bajo análisis judicial.