En las últimas semanas, varios vecinos de Victoria manifestaron preocupación por la desaparición de los llamados “Puntos Verdes”, los espacios instalados en plazas y otros sectores públicos donde podían depositarse residuos reciclables, como plástico, cartón o vidrio, para su posterior tratamiento.

Frente a esos cuestionamientos, el director de Obras y Servicios Públicos municipal, Fidel Cullen, explicó a Paralelo32 que desde la gestión municipal se resolvió modificar la estrategia de funcionamiento de estos espacios y avanzar hacia un sistema más distribuido y controlado.

“Decidimos redistribuir los puntos verdes para que no estén concentrados solamente en algunos lugares de la ciudad”, señaló el funcionario.

Según detalló, actualmente funciona un punto verde móvil que se traslada semanalmente por distintos sectores de Victoria, mientras se proyecta la instalación de nuevos espacios en supermercados y barrios específicos.

“La idea es generar nuevos puntos verdes en lugares de concentración, como los grandes supermercados, para que la gente pueda llevar allí las botellas descartables y otros materiales reciclables cuando realiza sus compras”, amplió el entrevistado.

Cullen explicó que uno de los problemas detectados en los puntos ubicados en plazas era la acumulación de basura domiciliaria y la formación de pequeños basurales. “Muchas veces terminaban transformándose en un basural porque la gente no solamente depositaba materiales reciclables, sino también residuos comunes”, sostuvo.

Por ese motivo, aseguró que los nuevos espacios buscan priorizar sectores donde exista mayor control comunitario y una utilización más específica del sistema.

El funcionario confirmó además que el municipio comenzó a implementar un sistema de recolección diferenciada de residuos que actualmente funciona los lunes, miércoles y viernes, en sectores específicos de la ciudad.

“Estamos empezando por barrios como Festram o ATE, y también trabajando con oficinas públicas”, detalló.

La intención oficial es extender progresivamente el sistema a toda Victoria, aunque Cullen reconoció que existen limitaciones operativas importantes, principalmente vinculadas a la disponibilidad de vehículos y equipamiento.

“La complicación que tenemos es la parte física. Necesitamos camiones y no es algo que nos sobre”, admitió.

También remarcó que la separación de residuos requiere un proceso de educación y concientización social que demanda tiempo y continuidad.

“Es un trabajo a largo plazo porque tiene que ver con la costumbre de la gente, con educar y acompañar”, expresó.

En ese marco, reconoció que continúan apareciendo microbasurales en distintos sectores urbanos y que el municipio debe intervenir de manera permanente para erradicarlos.

“Tenemos muchos problemas con los barrios. Estamos continuamente erradicando microbasurales y no podemos lograr todavía que la gente nos acompañe en esta idea de mantener la ciudad limpia”, señaló.

Contenedores

Respecto de los contenedores instalados en algunos barrios, como el complejo de las 136 Viviendas, Cullen explicó que muchas veces terminan siendo utilizados por personas ajenas a la zona, lo que provoca desbordes y acumulación de residuos. “Pasa gente de toda Victoria a tirar basura ahí y no residuos diferenciados”, sostuvo.

Como alternativa, explicó que en algunos sectores comenzaron a trasladar los contenedores hacia espacios internos de los barrios, una medida que —según indicó— mejoró notablemente el funcionamiento del sistema.

Además, confirmó que el municipio trabaja para instalar nuevos puntos verdes en supermercados locales como Muy Barato y Mami Ahorro, aprovechando los espacios disponibles en esos predios. “Lo ven como una buena idea. Ya está acordado dónde colocarlos; faltan cuestiones logísticas para trasladarlos e instalarlos”, explicó.

El trabajo en el basural

Otro de los ejes centrales de la entrevista fue la situación del basural y las tareas que se realizan para mejorar el tratamiento de los residuos sólidos urbanos. Cullen indicó que actualmente el municipio trabaja en la separación entre residuos orgánicos e inorgánicos, intentando aislar la parte reciclable y reducir el impacto ambiental de los desechos. “Estamos tratando de separar la parte inerte y la parte con carbono, que es todo lo relacionado con restos de comida y residuos orgánicos”.

Según detalló, una parte de los residuos ya es recuperada mediante los puntos verdes y la recolección diferenciada, mientras que el resto continúa siendo enterrado de manera controlada.

En paralelo, el municipio realiza movimientos de suelo y construcción de albardones en el predio, además de avanzar en tareas de saneamiento mediante implantación de vegetación.

“La idea es que la misma vegetación vaya transformando lo que se pueda transformar de esos desechos”, señaló.

El funcionario reconoció que los resultados de ese trabajo todavía no son plenamente visibles, aunque aseguró que las tareas se realizan de manera permanente. “Se está haciendo un trabajo que todavía no puede mostrar todos sus frutos, pero se va avanzando”, afirmó.

Finalmente, Cullen advirtió que uno de los desafíos más complejos que enfrenta actualmente la ciudad es la aparición de nuevos tipos de residuos vinculados a actividades industriales y productivas. “Tenemos frigoríficos y generadores de residuos que no son peligrosos, pero sí son muchos y especiales. Estamos creando alternativas para poder tratarlos y generar condiciones de vida más apropiadas para la gente”, concluyó.