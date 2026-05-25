Según se detalló, el automóvil involucrado es un Fiat Palio, cuyo conductor fue detectado circulando en estado de ebriedad, registrando un dosaje de 2,45 gramos de alcohol por litro de sangre (g/L), cifra que supera ampliamente los límites permitidos por la normativa vigente.

Ante esta situación, se procedió a la retención del vehículo, en el marco de las actuaciones correspondientes por la infracción constatada.

Asimismo, se indicó que el operativo se llevó adelante de manera conjunta entre efectivos de la Comisaría Crespo, personal de Comisaría Camps y agentes de Tránsito Municipal local, quienes colaboraron en el procedimiento.

Las autoridades recordaron la importancia de respetar las normas de tránsito y evitar conducir bajo los efectos del alcohol, una conducta que representa un grave riesgo tanto para el conductor como para terceros en la vía pública.