Están en la agenda social y mediática cada vez más las apuestas digitales y las ludopatías generadas por el excesivo uso de pantallas, videojuegos, celulares y computadoras. Entre otras cuestiones, hay preocupación por el constante incremento de las apuestas entre adolescentes, y su subproducto más temible, los trastornos de conducta y adicciones.

Neurocientíficos de Harvard

El experto informático Daniel Giosa viene desarrollando charlas en instituciones y escuelas para alertar sobre la situación y exponer desafíos y propuestas para superar este grave deterioro social que está implicando a los más jóvenes. En diálogo con Paralelo 32, Giosa expuso sobre esta problemática. “La ludopatía está declarada por la OMS como la primera adicción sin sustancias. Es como las drogas, el alcoholismo. Antes, para entrar a un casino había que ser mayor de edad, ahora un chico está desde los nueve años con el celular, a las puertas de cualquier casino digital”, comentó.

“En primer lugar, hay que entender que esto no está pensado azarosamente. Busque en Google ‘neurocientíficos’ y ‘Universidad de Harvard’ o ‘Universidad de Stanford’. De esos lugares salió. Esto está estudiado para que consumamos más. Estudiado para que los chicos comiencen con jueguitos electrónicos y joysticks, después pasan al celular y una vez que tienen la necesidad de jugar, los inducen a comprar elementos digitales con la tarjeta de crédito de los padres. La piden una vez al padre y queda registrada en el sistema para las siguientes veces. Hay familias, en Crespo, que reciben hasta 600 mil pesos o más de gastos por las compras en juegos digitales de sus hijos. Comprar armas para un juego de guerra o herramientas para construir. Esas compras son en tarjeta de crédito en dólares”, amplió Giosa.

Del Prode a la apuesta on line

Para los adultos que no nacieron en este nuevo universo digital, las apuestas on line tienen un nivel de sofisticación impensable una generación atrás. “Juegan dos equipos de cualquier liga del mundo. Hay estadísticas al día, para hacer apuestas. Ya no es el viejo PRODE con el resultado al finalizar el partido. Se apuesta por ‘un gol antes de los diez minutos’, ‘un gol de cabeza de Fulanito’. Los chicos están con una adicción tal que viven sacando estadísticas para ver las probabilidades de cada apuesta. Si esa energía la utilizaran para aprender, canalizar toda esa potencia para algo productivo, sería fantástico”.

Y recuerda: “Antes era jugar al truco, ir a carreras de caballos o de galgos. La ludopatía convivió con nosotros siempre, era el famoso ‘cuánto te juego’. Pero ahora, los chicos están en constante desafío seis o siete horas por día con el celular. Están obligados a ‘cuántos like consigo’ con mi página de red social. Hay adolescentes que se deprimen si no consiguen likes, en algunos países hay suicidio de adolescentes. Tienen una sensación de insatisfacción con los juegos, cuando hay disfrutes que duran menos que cinco minutos”. Ante esta realidad agregó: “Es muy complejo ser padres hoy, es muy complejo domar eso. Estás peleando contra la construcción de neurocientíficos. Este año les dieron a dos científicos el Nobel por sus aportes a la Inteligencia Artificial, que está detrás de todo esto”.