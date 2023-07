Personal del área de Control Urbano realiza controles diarios, en distintos puntos de la ciudad, retirando la publicidad o propaganda proselitista que se genera en el marco de la campaña electoral. En el marco de un nuevo operativo, este viernes el Municipio retiró cartelería política fijada sobre una columna del alumbrado público, lo que representa un latente peligro para la comunidad.



“Es un eslabón más del trabajo que venimos haciendo desde el año pasado en el control de cartelería en lugares no permitidos. Esto trae una consecuencia, tanto en luminarias como en árboles estrangulados, por el efecto de los alambres, por lo que se procedió a limpiarlos”, afirmó el subdirector de Control Urbano, Miguel Ángel Dietz.



Los trabajos se efectuaron en uno de los ingresos a Paraná, en cercanías de La Llave, propiciando el respeto y el cuidado de los espacios públicos. “Se viene trabajando en la erradicación de este tipo de prácticas, junto con el Consejo Asesor Marca Paraná, para regular las pautas sobre cómo trabajar en torno a esta problemática”, agregó el funcionario.



Se indicó que en forma constante se retiran pasacalles en los ingresos a la ciudad y en el caso de detectar una infracción, se procede al secuestro de la cartelería y luego se labra un acta al apoderado legal del partido. Como parte de las actuaciones, el partido tiene la posibilidad de hacer un descargo y en última instancia, el juez determina si el hecho deriva en una sanción económica.

Por una campaña limpia

El Consejo Asesor de Marca Paraná repudia este tipo de prácticas que genera suciedad y contaminación visual en garitas de colectivo, calles, semáforos, árboles, superficies de los ingresos a la ciudad, puentes, postes, entre otros.



Las organizaciones públicas y privadas que conforman el Consejo interpelan a las agrupaciones partidarias y a cada candidato a emplear formas más amigables con el entorno y a no colocar propaganda ni anuncios con fines electorales, con la premisa de mantener la armonía y la belleza de nuestra ciudad.



En este sentido, solicitan no colgar por ejemplo pancartas o pasacalles desde los árboles, no utilizar las columnas de luminarias ni semáforos por el perjuicio y el peligro que eso genera; tampoco las superficies en los ingresos a la ciudad. Paraná está renovándose, recuperando sus plazas, poniendo en valor sus lugares emblemáticos, su patrimonio. Acompañar desde las acciones y las decisiones, desde el lugar de cada uno, es una gran contribución