El Gobierno nacional anunció recientemente la eliminación de derechos de exportación para un amplio espectro de productos vinculados a las economías regionales de Argentina. Esta medida, oficializada mediante el Decreto 462/2023, afectan a 371 posiciones arancelarias y representan un alivio para diversos sectores productivos del país.

La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) ha realizado un análisis detallado de estos cambios, destacando su importancia en el contexto de la balanza comercial argentina. Según el informe, el 94% de los productos incluidos en el decreto dejarán de pagar derechos de exportación.

El impacto de estas modificaciones en los derechos de exportación es considerable. En 2022, los productos beneficiados por esta medida generaron exportaciones por más de US$ 3.200 millones.

Uno de los complejos exportadores más beneficiados por estas modificaciones es el Complejo Pesquero, que representó un valor de exportación de US$ 1.823 millones en 2022. Productos como los sábalos frescos o refrigerados, sábalos congelados y filetes de sábalo verán una reducción del 7% al 0% en los derechos de exportación.

El Complejo Manisero, con exportaciones por valor de US$ 1.041 millones en 2022, también experimentará una disminución en las retenciones. El maní crudo con cáscara, el maní tipo confitería, el aceite bruto, entre otros productos, verán cómo sus alícuotas disminuyen del 7% al 0%, lo que representa un impulso para este sector clave.

El sector vitivinícola argentino, representado en el Complejo Uva, con exportaciones por US$ 1.009 millones en 2022, también se beneficiará de estas medidas. Los derechos de exportación para productos como el vino y el jugo de uva se reducirán del 4,5% al 0%.

Otro sector relevante que verá alivio es el Complejo Forestal, con exportaciones por US$ 792 millones en 2022. Tableros, madera contrachapada, papel, cartón y otros productos experimentarán reducciones en sus derechos de exportación, pasando del 3% al 0% en muchos casos.

El Complejo Limón (US$ 487 millones) y el Complejo Tabacalero (US$ 325 millones) también se beneficiarán de estas modificaciones, lo que impulsará la producción de cáscara deshidratada de cítricos, aceites esenciales, tabaco y sus derivados.

Por último, el Complejo Arrocero (US$ 213 millones) experimentará una disminución en las retenciones para productos como el arroz con cáscara y el arroz descascarillado.

Cambios en los derechos de exportación de las economías regionales

Se detallan a continuación los principales cambios en las alícuotas por complejo exportador, ordenándolos por su importancia en el comercio exterior argentino y el valor exportado en el año 2022 entre paréntesis:

Complejo Pesquero (US$ 1.823 millones)

• Sábalos frescos o refrigerados excluido en filetes: 7% a 0%.

• Sábalos congelados excluido en filetes: 7% a 0%.

• Filetes de sábalo: 7% a 0%.

• Pescado seco, incluso salado, sin ahumar y ahumado, excepto los despojos comestibles y salado, sin secar ni ahumar y en salmuera excluidos los despojos comestibles: 7% a 0%.

Complejo Manisero (US$ 1.041 millones)

• Maní crudo con cáscara: 7% a 4%

• Maní tipo confitería, blancheado y partido: 4,5% y 3% a 0%

• Otros maníes crudos sin cáscara a granel: 4,5% a 0%

• Aceite bruto a granel: 4,5% a 0%

• Tortas y residuos de extracción de aceite: 5% a 3%

Complejo Uva (US$ 1.009 millones)

• Vino, sidra, bebidas fermentadas, alcohol etílico y vinagre: 4,5% a 0%

• Jugo de uva (incluido mosto): 4,5% a 0%

Complejo Forestal (US$ 792 millones)

• Tableros, madera contrachapada, postes, corcho, cajones, barriles, extractos, taninos, esencias, papel, cartón: 3% a 0%

• Pasta química y semiquímica de madera: 4% a 0%

• Flejes, madera aserrada, hojas para chapado y contrachapado, maderas perfiladas, colofonias y ácidos resínicos: 4,5% a 0%

• Leña, rollizos, madera en bruto: 5% a 3%

• Madera en plaquitas o partículas, postes: 5% a 0%

• Aserrín, aglomerados, briquetas, carbón: 5% a 0%

Complejo Limón (US$ 487 millones)

• Cáscara deshidratada de cítricos: 12% a 0%

• Aceites esenciales de limón, naranja, lima y mezclas de sustancias odoríficas utilizadas como materias básicas en las industrias alimentarias o de bebidas productos con valor agregado de las economías regionales: 3% a 0%

Complejo Tabacalero (US$ 325 millones)

• Tabaco sin desvenar y desperdicios de tabaco: 12% a 5%

• Tabaco desvenado, cigarros, cigarrillos, tabaco para pipa y para fumar, extractos y jugos: 4,5% a 0%

Complejo Papa (US$ 272 millones)

• Papas preparadas o conservadas sin vinagre o ácido acético, congeladas y no congeladas: 4,5% a 0%

• Proteínas de papa en polvo: 3% a 0%

Complejo Arrocero (US$ 213 millones)

• Arroz con cáscara: 5% y 6% a 3% y 4%

• Arroz descascarillado, parbolizado y no parbolizado, arroz parbolizado semiblanqueado o blanqueado, pulido o glaseado y excluido pulido o glaseado, Arroz no parbolizado semiblanqueado o blanqueado, pulido o glaseado y excluido pulido o glaseado: 3% y 5% a 0%

• Arroz partido: 4,5% y 5% a 2%