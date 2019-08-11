En la ciudad de Crespo se escrutaron el 100% de las mesas, dando como resultado el 42,70% (6621 votos) para Macri, el 33,70% (5226 votos) para Fernández, 11, 71% (1815 votos) para Roberto Lavagna, 4,53% (703 votos) para José Luis Espert.

DESCARGA: Al hacer click en el enlace, se puede escargar el PDF que contiene los resultados de las elecciones PasoNacionales2019 que registraron en el PJ Crespo

AUDIO: análisis de los resultados, Secretario de Gobierno Municipalidad de Crespo, elegido para asumir como Diputado Provincial, Dr. Julian Maneiro

AUDIO: análisis de las elecciones Nacionales PASO 2019 en la ciudad de Crespo, del referente del kirchnerismo y Peronismo en la ciudad de Crespo, Victori Giuliano