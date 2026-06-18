El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, y el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, encabezaron este jueves en Paraná la apertura de una nueva reunión del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, un ámbito que reúne a ministros y responsables de las finanzas públicas de todo el país para coordinar políticas vinculadas a la administración de los recursos del Estado.

Durante el encuentro, realizado en la capital entrerriana, ambos funcionarios coincidieron en la necesidad de profundizar la responsabilidad fiscal y avanzar hacia un esquema de mayor autonomía provincial, en el marco de los debates que se proyectan sobre una futura reforma tributaria.

Frigerio: "Estamos en condiciones de escribir el próximo capítulo del pacto fiscal"

Al dirigirse a los representantes de las distintas jurisdicciones, Frigerio destacó el valor institucional del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal y sostuvo que el país atraviesa una etapa que exige nuevos acuerdos entre la Nación y las provincias.

"Estamos en condiciones de escribir el próximo capítulo del pacto fiscal", afirmó el mandatario, quien además reivindicó el papel del federalismo como una construcción que requiere herramientas institucionales sólidas para sostenerse en el tiempo.

En ese sentido, señaló que espacios de coordinación como el Consejo permiten fortalecer la relación entre los distintos niveles del Estado y generar reglas comunes para la administración de los recursos públicos.

El gobernador recordó además su participación histórica en iniciativas vinculadas a la coordinación fiscal entre provincias y Nación, y valoró la continuidad del Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas.

Durante su intervención también hizo referencia a los desafíos que enfrenta Entre Ríos en materia de desarrollo económico y transformación productiva. Como ejemplo mencionó la evolución del Mirador Tec, convertido en un espacio vinculado a la economía del conocimiento y la innovación tecnológica.

Caputo defendió la responsabilidad fiscal y la baja de impuestos

Por su parte, el ministro de Economía de la Nación sostuvo que la Argentina atraviesa un proceso de transformación basado en el equilibrio de las cuentas públicas, la reducción de la presión tributaria y la generación de condiciones que favorezcan la inversión privada.

"Tenemos que seguir todos por el camino de la responsabilidad fiscal, la baja de impuestos y el respeto por la propiedad privada", expresó Caputo.

El funcionario consideró que esos factores resultan fundamentales para generar confianza y estimular la actividad económica, tanto a nivel nacional como provincial.

Asimismo, planteó la necesidad de avanzar hacia un esquema de mayor federalismo, con provincias más fortalecidas y con menor dependencia financiera del gobierno nacional.

Un espacio para coordinar políticas públicas

La reunión contó además con la participación del ministro de Economía y Servicios Públicos de Entre Ríos, Fabián Boleas, junto a equipos técnicos provinciales y representantes del Comité Ejecutivo del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal.

El organismo funciona como un ámbito de coordinación entre las distintas jurisdicciones del país y tiene entre sus objetivos promover la transparencia en la gestión de los recursos públicos, el equilibrio fiscal y la adopción de buenas prácticas en la administración estatal.

La realización del encuentro en Paraná volvió a ubicar a Entre Ríos como sede de una instancia clave para el análisis de las políticas fiscales y financieras que involucran a la Nación y las provincias, en un contexto donde el debate sobre el federalismo y la distribución de recursos vuelve a ocupar un lugar central en la agenda pública.