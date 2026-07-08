Un ejemplar de aguará guazú, una de las especies más emblemáticas y protegidas de la fauna argentina, fue rescatado este miércoles por personal especializado luego de ser hallado en un terreno baldío de la ciudad de Gualeguay.

El operativo comenzó alrededor de las 9 de la mañana, cuando un vecino alertó a la Brigada Gualeguay de la Dirección General de Prevención de Delitos Rurales sobre la presencia de un "perro grande" en un predio ubicado en la Segunda Sección Chacras.

Al llegar al lugar, los efectivos comprobaron que se trataba de un ejemplar de aguará guazú (Chrysocyon brachyurus), por lo que se activó el protocolo previsto para este tipo de situaciones.

Un operativo coordinado

Del rescate participaron efectivos de la Brigada Gualeguay, personal de la Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización, el veterinario de la Policía de Entre Ríos y profesionales de la Reserva El Potrero, en el departamento Gualeguaychú.

Tras evaluar el estado del animal y aplicar las maniobras correspondientes, el ejemplar fue capturado sin sufrir lesiones y trasladado a la reserva, donde permanecerá bajo observación veterinaria.

Los especialistas realizarán controles clínicos y sanitarios para determinar si se encuentra en condiciones de regresar a su hábitat natural.

El director de Recursos Naturales y Fiscalización, Mario Zárate, destacó que este tipo de intervenciones requiere la participación coordinada de distintos organismos para garantizar tanto la seguridad del animal como la de las personas involucradas.

Una especie protegida

El aguará guazú es el cánido silvestre de mayor tamaño de Sudamérica y, aunque suele generar confusión por su aspecto, no representa un peligro para las personas.

En Entre Ríos fue declarado Monumento Natural Provincial mediante la Ley Nº 11.079, la máxima categoría de protección prevista para una especie silvestre dentro del territorio provincial.

La legislación prohíbe su captura, caza, tenencia o cualquier acción que pueda poner en riesgo su conservación, además de promover medidas para preservar sus poblaciones y los ambientes donde habita.

Qué hacer ante un encuentro

Desde la Dirección de Recursos Naturales recordaron que, si una persona encuentra un animal silvestre, lo más importante es no intentar capturarlo ni manipularlo.

La recomendación es mantener la distancia y dar aviso inmediato a las autoridades competentes para que intervenga personal capacitado, evitando riesgos tanto para el ejemplar como para quienes se encuentren en el lugar.