En la tarde de hoy, personal de la Comisaría Seguí llevó adelante una requisa vehicular autorizada por la Justicia, en el marco de un legajo instruido por Fiscalía tras el accidente de tránsito ocurrido el domingo por la noche, en el que murieron Juan Müller, de 18 años, y Sasha Grandoli, de 19; radicados en Crespo.

La medida fue dispuesta por el Juzgado de Garantías N° 5 de Paraná, a cargo del Dr. Elvio Garzón, quien ordenó la búsqueda y posible secuestro de una camioneta Volkswagen Amarok perteneciente a Agustín Bikkesbakker, de 42 años -quien se encuentra bajo arresto preventivo-, vinculada a la investigación y considerada de interés en relación con la legislación vigente sobre estupefacientes.

La diligencia se realizó con la colaboración de un can antinarcóticos. Si bien el animal no detectó la presencia de sustancias ilegales, los efectivos continuaron con la requisa vehicular. Durante el procedimiento, en el asiento trasero del rodado se halló una bolsa negra con la inscripción “OSSIRA”, que contenía varios blisters con pastillas de distintas características e inscripciones, además de comprimidos sueltos.

Todos los elementos fueron secuestrados y puestos a disposición de la Fiscal de Delitos Complejos, Dra. Patricia Yedro, quien fue informada de inmediato sobre los resultados de la intervención policial.