Desde la Jefatura Departamental Victoria informaron que en horas de la tarde de este jueves 23 de octubre, personal policial de la División Operaciones y Seguridad Pública llevó adelante un operativo de requisa en la Unidad Penal N° 5 de esta ciudad, en cumplimiento de un oficio emanado por el Juzgado de Garantías local.

Durante el procedimiento, que se realizó en dos pabellones del establecimiento penitenciario, los efectivos procedieron al secuestro de 21 armas blancas de fabricación casera (faconcillos o “facas hechizas”), así como también de sustancias estupefacientes a determinar, entre ellas restos de pastillas de color rosado y una bocha de nylon blanco con una sustancia de color marrón.

En los pabellones requisados se encontraban 36 internos, quienes fueron individualizados y requisados conforme a las medidas judiciales dispuestas. Todos los elementos hallados fueron secuestrados y se dio intervención inmediata a la Unidad Fiscal en turno, que continuará con las actuaciones correspondientes para determinar la naturaleza de las sustancias y el origen de los objetos incautados.

Fuentes policiales señalaron que el operativo se enmarca en las tareas preventivas y de control interno que se realizan de manera periódica en la Unidad Penal, con el objetivo de preservar la seguridad del personal penitenciario y de los internos.