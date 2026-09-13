Victoria.- La Sociedad Rural de Victoria resolvió reprogramar la edición de la Expo Victoria prevista originalmente para la primera semana de octubre, trasladando su realización a mediados de noviembre. La decisión responde a las previsiones climáticas para la región del litoral, donde se anticipan precipitaciones superiores al promedio y complicaciones hídricas que desaconsejan el despliegue de una muestra al aire libre de varios días.

Ante este panorama, la institución evalúa concentrar la programación en una sola jornada intensiva. El evento integrará la tradicional charla técnica organizada por la firma Granero junto a un disertante de relevancia nacional, el almuerzo criollo con discursos de las autoridades y un cierre festivo nocturno en el predio.

Uno de los hitos centrales de la jornada será la concreción de un remate especial de hacienda que se desarrollará en las gradas del sector afín. Este evento marca el regreso de los remates a la Expo tras varios años, poniendo en valor el proceso de recuperación y puesta a punto que se ha llevado a cabo en ese sector de las instalaciones ruralistas.