Debido a las condiciones climáticas, la función programada para el 10 de marzo en General Ramírez, se llevará adelante el día lunes 14 de marzo en el Parque de la Democracia de General Ramírez. La actividad acompaña la sexta edición de Ramírez Festeja, evento en el marco del 134 aniversario de la localidad. Asimismo, la función del sábado 12 de marzo en el centro cultural La Vieja Usina de la capital entrerriana se realizará en otra fecha de la cual se informará oportunamente.

El domingo 13, y tal como estaba estipulado, el elenco se presentará en la ciudad de Humboldt, Provincia de Santa Fe, en la Sala Tiro Federal a las 20 hs. Organiza e invita la Comuna de Humboldt y el Grupo de los 10. La entrada es gratuita.

Romance de los Pueblos Libres es un proyecto que surge a partir del interés conjunto de las provincias de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba, por revalorizar hechos históricos en común, ocurridos hace 200 años. Cuenta con un importante despliegue de producción e integra diversos lenguajes artísticos como el teatro, la música y el audiovisual. “Romance de los pueblos libres”, con texto y dirección de Miguel Ángel Palma, aborda situaciones históricas de Entre Ríos, del país y de países limítrofes, ficcionadas, con el eje en el personaje de La Delfina como hilo conductor y relatora.

Las actrices y actores que participan del proyecto son: Agustina Felizia, Hugo La Barba, Cristian Maldonado, Marcela Mesaros, Eduardo Velazquez, José Prinsich, Cristian Buffa, Leonela Ferreyra, Danor Llano, Irene Castel Julieta Darquier, Juan Terrusi, Ricardo Urbini, Victoria Machado, y Valeria Bassini (de la provincia de Entre Ríos), Ignacio Bellini (Santa Fe), Pablo Tolosa (Córdoba). Los músicos del elenco son Hernán Carnero, Francisco Torres, Francisco Candiotti y Maximiliano Moyano.

Completan el equipo de realización: Marcelo Díaz y Yanina Porchetto como Asistentes de Dirección; Gabriel Romanelli en la Coordinación General; Cristian Ayala en los vestuarios; y Lucia Palma en la ambientación de escenas y grabaciones.