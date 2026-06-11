En el marco de las actividades previstas por el fin de semana largo, se presentará «La tragedia de San José». Se trata de una visita nocturna teatralizada, de 19:30 a 23 horas, los días viernes y sábado.

La casa de Urquiza contará, a través de sus habitantes, los detalles y los recuerdos de la trágica jornada del 11 de abril mediante el asesinato del Gobernador de Entre Ríos, que enlutó la Semana Santa de 1870.

«El portón principal del Palacio San José abre sus puertas para seguir contando historias», esa es la propuesta.