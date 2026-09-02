El documento sintetiza una etapa de consolidación institucional caracterizada por la legitimidad electoral, representación gremial, formación de equipos, la producción de datos económicos/productivos y la capacidad de tender puentes con diversos sectores productivos y sociales de la provincia.

Bajo la conducción de Juan Diego Etchevehere —acompañado inicialmente por Beltrán Benedit y posteriormente por Mariano Berisso—, la representación en Entre Ríos de la SRA atravesó coyunturas complejas para la producción: desde restricciones a las exportaciones, el desdoblamiento cambiario y la presión tributaria, hasta las sequías extremas, incendios forestales y el avance de flagelos sanitarios como la garrapata.

Lejos de limitar su acción al reclamo coyuntural, la gestión entrerriana evolucionó hacia un modelo de incidencia técnica y propositiva. Un hito central de este proceso ocurrió entre 2023 y 2024, cuando la SRA impulsó convocatorias que reunieron a más de cien instituciones del agro, el comercio, la industria, la educación y los colegios profesionales de Entre Ríos para construir una agenda de desarrollo provincial presentada ante precandidatos a gobernador y autoridades electas.

El balance resalta además la integración de jóvenes ateneístas, mujeres delegadas y dirigentes territoriales de los 17 departamentos entrerrianos, fortaleciendo una red institucional con densidad, autonomía y vocación de diálogo con todos los sectores políticos e institucionales.

"Creemos en una representación respaldada por el territorio, los datos y la unidad. Entre Ríos demostró que el sector agropecuario puede ser un motor de debate institucional y propuesta para toda la comunidad. La agenda futura sigue siendo exigente en materia de retenciones, caminos y sanidad, pero encaramos los próximos desafíos con un distrito fortalecido y preparado", concluyeron desde la conducción provincial.