Nogoyá.- Bajo el nombre de “Jaque a Cipriano” un grupo de actores locales realizará una representación histórica para recordar el asesinato de Cipriano Urquiza, sucedido en nuestra ciudad, el 26 de enero de 1844.

Justamente, en esa fecha, desde las 21 horas, se presentará la obra en la esquina de 25 de Mayo y Caseros, lugar donde dieron muerte al gobernador delegado.

La misma estará a cargo de la Compañía Municipal de Teatro “La Fábrica” con la actuación de Liliana Aladio, Juan Quinodoz, Alejandro López y Daniel Albornoz, bajo la dirección de Cristhian Ledesma.

Por su parte, el asesoramiento histórico estará a cargo de la profesora Silvina Cepeda y la fuente bibliográfica del profesor Juan José Antonio Segura. En tanto que la utilería se obtendrá del Museo de la Ciudad.

El asesinato a Cipriano Urquiza

El 26 de enero de 1844, a eso de las 2 de la tarde, una partida de cincuenta malhechores capitaneada por Pedro Martínez Rodas, ataca la casa en que reside accidentalmente el gobernador delegado Cipriano J. de Urquiza, ubicada frente a la plaza principal de Nogoyá. Después de defenderse y de ser herido, Urquiza logra huir hacia la calle en donde es alcanzado por los asesinos que lo matan a balazos y lanzadas, para degollarlo finalmente, hecho lo cual, asaltan a varias casas de comercio.

El suceso impresionó hondamente a Entre Ríos, no habiéndose encontrado hasta hoy los indicios de su inspiración. Martín Ruiz Moreno, en su «Contribución a la Historia de Entre Ríos», se pregunta: «¿Quién fue el principal autor de esa conspiración y asesinato?», para contestarse: «Hasta hoy no hemos podido hallar la prueba, que no deje lugar a ninguna duda».

El general Urquiza, hermano de la víctima, imputa el hecho al gobernador de Santa Fe, y al gobernador de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas. La prensa rosista los imputa a “los Madariaga», que con fuerzas correntinas habían invadido la provincia.

Cipriano José de Urquiza, nació en Gualeguaychú, el 25 de abril de 1789; cursó estudios en el Colegio San Carlos de Buenos Aires; actuó al lado del general Francisco Ramírez de quien fue medio pariente, pues en primeras nupcias casó con una López Jordán. Fue ministro general de la República de Entre Ríos, autor de sus reglamentos y redactor de la «Gaceta Federal», primer periódico aparecido en la Provincia; ocupó una banca en la Legislatura provincial y se le nombró diputado nacional al Congreso de 1826. Desde 1842 desempeñó las funciones de gobernador delegado.