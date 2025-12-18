Alfredo Bel presentó su renuncia al cargo de director subadministrador de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV). Según trascendidos periodísticos conocidos este miércoles, la dimisión estaría vinculada a “diferencias personales” y a la “falta de sintonía” con el titular del organismo, Exequiel Donda.

La renuncia fue formalizada mediante una nota dirigida al gobernador Rogelio Frigerio, que Bel presentó el viernes pasado, en la que expuso los motivos de su decisión. Por el momento, resta la aceptación oficial por parte del mandatario provincial y la definición de quién será su reemplazante en el cargo.

Bel había sido convocado por el propio Frigerio al inicio de la actual gestión para ocupar la subadministración de Vialidad Provincial. Ingeniero agrónomo de profesión, cuenta con una extensa trayectoria como dirigente de la Federación Agraria Argentina (FAA), ámbito desde el cual desarrolló una activa participación en la representación del sector productivo.

De acuerdo a lo publicado por el medio especializado Código Campo, las discrepancias entre el administrador y el subadministrador de la DPV no serían nuevas y se habrían manifestado desde hace tiempo. En las últimas semanas, una serie de situaciones internas habrían profundizado esas diferencias y acelerado la salida de Bel del organismo.

La renuncia abre ahora un período de definiciones en la Dirección Provincial de Vialidad, un área clave para la planificación y ejecución de la obra pública vial en la provincia, mientras se aguarda la decisión del Ejecutivo respecto a la aceptación formal de la dimisión y la designación de un nuevo subadministrador.