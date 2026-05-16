Solidaridad
Renuevan el pedido de ayuda para Elías, el niño seguiense que lucha contra el cáncer
La familia de Elías renovó el pedido de colaboración solidaria para poder afrontar los gastos derivados del tratamiento que el pequeño realiza en la ciudad de Buenos Aires, donde permanece desde hace varios meses lejos de su hogar mientras enfrenta una dura batalla contra el cáncer.
En los últimos días, sus familiares compartieron una actualización alentadora sobre su estado de salud: Elías recibió el alta médica luego de atravesar meses extremadamente complejos marcados por internaciones, tratamientos intensivos y momentos críticos.
Sin embargo, también revelaron que durante el quinto bloque de quimioterapia el niño sufrió una grave complicación que obligó a su internación en terapia intensiva, donde permaneció en estado crítico.
A pesar de la delicada situación, logró salir adelante, aunque las secuelas del tratamiento fueron importantes. Según explicó su familia, el cuadro lo dejó muy debilitado físicamente y provocó un retroceso en su recuperación, afectando incluso su movilidad y obligándolo a volver a etapas ya superadas con mucho esfuerzo.
Puede interesarte
Suspendieron el último bloque de quimioterapia
Debido a este escenario, los médicos resolvieron suspender el último bloque de quimioterapia previsto inicialmente. En reemplazo, Elías comenzará un tratamiento con medicación oral hasta recuperar fuerzas y poder retomar el esquema terapéutico.
“A veces el cansancio es enorme, física y emocionalmente, pero Eli nunca deja de luchar. Y creo que eso es lo que más admiro de él: la valentía inmensa que tiene para seguir adelante incluso en los peores momentos”, expresó su abuela a través de un mensaje difundido en redes sociales.
Además, agradeció el acompañamiento constante de quienes colaboran y envían mensajes de apoyo.
“Gracias de corazón a cada persona que estuvo acompañando, preguntando, rezando, compartiendo o mandando fuerzas durante todo este tiempo. Aunque a veces no respondamos, sepan que cada mensaje y cada gesto nos ayuda muchísimo y nos hace sentir acompañados”, agregó.
Puede interesarte
La familia solicita colaboración para sostener la estadía
La prolongación del tratamiento en Buenos Aires también generó un fuerte impacto económico y logístico para la familia, especialmente por la necesidad de mantener el alquiler de una vivienda cercana al hospital donde Elías recibe atención médica.
“Necesito sí o sí seguir manteniendo el alquiler fijo porque me queda cerca del hospital y eso hoy es fundamental para poder manejarme con Elías, sobre todo por su estado y por toda la movilidad que necesitamos día a día”, explicó su abuela.
Quienes deseen colaborar económicamente pueden hacerlo a través del alias:
molina.pris.mp
La familia recordó además que el próximo 17 de junio se cumplirá un año desde el inicio de este difícil proceso.
“Va a ser un año lleno de hospitales, tratamientos, internaciones, lágrimas, miedo y también muchísima fuerza. Y el 7 de agosto ya va a ser un año entero estando en Buenos Aires, lejos de casa y tratando de sostener esta lucha como podemos”, señalaron.