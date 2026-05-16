En los últimos días, sus familiares compartieron una actualización alentadora sobre su estado de salud: Elías recibió el alta médica luego de atravesar meses extremadamente complejos marcados por internaciones, tratamientos intensivos y momentos críticos.

Sin embargo, también revelaron que durante el quinto bloque de quimioterapia el niño sufrió una grave complicación que obligó a su internación en terapia intensiva, donde permaneció en estado crítico.

A pesar de la delicada situación, logró salir adelante, aunque las secuelas del tratamiento fueron importantes. Según explicó su familia, el cuadro lo dejó muy debilitado físicamente y provocó un retroceso en su recuperación, afectando incluso su movilidad y obligándolo a volver a etapas ya superadas con mucho esfuerzo.

Puede interesarte

Suspendieron el último bloque de quimioterapia

Debido a este escenario, los médicos resolvieron suspender el último bloque de quimioterapia previsto inicialmente. En reemplazo, Elías comenzará un tratamiento con medicación oral hasta recuperar fuerzas y poder retomar el esquema terapéutico.

“A veces el cansancio es enorme, física y emocionalmente, pero Eli nunca deja de luchar. Y creo que eso es lo que más admiro de él: la valentía inmensa que tiene para seguir adelante incluso en los peores momentos”, expresó su abuela a través de un mensaje difundido en redes sociales.

Además, agradeció el acompañamiento constante de quienes colaboran y envían mensajes de apoyo.

“Gracias de corazón a cada persona que estuvo acompañando, preguntando, rezando, compartiendo o mandando fuerzas durante todo este tiempo. Aunque a veces no respondamos, sepan que cada mensaje y cada gesto nos ayuda muchísimo y nos hace sentir acompañados”, agregó.

Puede interesarte

La familia solicita colaboración para sostener la estadía

La prolongación del tratamiento en Buenos Aires también generó un fuerte impacto económico y logístico para la familia, especialmente por la necesidad de mantener el alquiler de una vivienda cercana al hospital donde Elías recibe atención médica.

“Necesito sí o sí seguir manteniendo el alquiler fijo porque me queda cerca del hospital y eso hoy es fundamental para poder manejarme con Elías, sobre todo por su estado y por toda la movilidad que necesitamos día a día”, explicó su abuela.

Quienes deseen colaborar económicamente pueden hacerlo a través del alias:

molina.pris.mp

La familia recordó además que el próximo 17 de junio se cumplirá un año desde el inicio de este difícil proceso.

“Va a ser un año lleno de hospitales, tratamientos, internaciones, lágrimas, miedo y también muchísima fuerza. Y el 7 de agosto ya va a ser un año entero estando en Buenos Aires, lejos de casa y tratando de sostener esta lucha como podemos”, señalaron.