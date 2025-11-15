De acuerdo con el alerta amarillo vigente para la tarde-noche del sábado, casi toda la provincia se verá alcanzada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Los fenómenos podrán estar acompañados por abundante caída de agua en cortos períodos, intensa actividad eléctrica, caída de granizo y ráfagas que podrían llegar a los 90 kilómetros por hora. El SMN prevé acumulados de precipitación que oscilarán entre los 20 y 50 milímetros, con posibilidad de valores superiores en zonas puntuales.

Para el domingo, Defensa Civil informó que rige un alerta naranja, lo que implica condiciones meteorológicas más severas. Toda la provincia podría experimentar tormentas fuertes o localmente severas, con abundantes precipitaciones en lapsos breves, actividad eléctrica sostenida, granizo y ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora. Los acumulados esperados se ubican entre 40 y 80 milímetros, también superables de manera localizada.

Ante este panorama, las autoridades recomendaron a la población tomar los recaudos necesarios. Entre las medidas sugeridas se destacan no sacar la basura, retirar objetos que puedan obstruir el escurrimiento del agua, y evitar actividades al aire libre. También se aconseja no refugiarse debajo de árboles o postes de electricidad, debido al riesgo de caída.

Asimismo, para reducir la posibilidad de recibir el impacto de un rayo, se insta a no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.