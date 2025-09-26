Los departamentos alcanzados por la advertencia son La Paz, Paraná, Villaguay, Nogoyá, Diamante, Victoria y Gualeguay, donde se prevén precipitaciones de variada intensidad, algunas de ellas localmente fuertes.

De acuerdo al organismo, se esperan valores de agua acumulada entre 40 y 80 milímetros, que podrían ser superados en forma puntual. Las tormentas podrían estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo, fuerte actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora.

Recomendaciones a la población

Ante el escenario meteorológico previsto, desde la provincia se reiteró la importancia de extremar precauciones y tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

No sacar la basura y retirar objetos que impidan el correcto escurrimiento del agua.

Evitar actividades al aire libre.

No refugiarse debajo de árboles ni postes de electricidad.

No permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas para reducir el riesgo de ser alcanzado por un rayo.

Mantenerse atentos a la posible caída de granizo.

Contar con una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Las autoridades recomiendan mantenerse informados a través de los canales oficiales y seguir de cerca la evolución del pronóstico en las próximas horas.