Clima
Renuevan alerta amarillo por tormentas en siete departamentos de Entre Ríos
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó para este sábado el alerta amarillo por lluvias y tormentas en gran parte del oeste entrerriano, según informó el área de Defensa Civil de la provincia.
Los departamentos alcanzados por la advertencia son La Paz, Paraná, Villaguay, Nogoyá, Diamante, Victoria y Gualeguay, donde se prevén precipitaciones de variada intensidad, algunas de ellas localmente fuertes.
De acuerdo al organismo, se esperan valores de agua acumulada entre 40 y 80 milímetros, que podrían ser superados en forma puntual. Las tormentas podrían estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo, fuerte actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora.
Recomendaciones a la población
Ante el escenario meteorológico previsto, desde la provincia se reiteró la importancia de extremar precauciones y tener en cuenta las siguientes recomendaciones:
- No sacar la basura y retirar objetos que impidan el correcto escurrimiento del agua.
- Evitar actividades al aire libre.
- No refugiarse debajo de árboles ni postes de electricidad.
- No permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas para reducir el riesgo de ser alcanzado por un rayo.
- Mantenerse atentos a la posible caída de granizo.
- Contar con una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
Las autoridades recomiendan mantenerse informados a través de los canales oficiales y seguir de cerca la evolución del pronóstico en las próximas horas.