La reciente alianza entre la automotriz francesa Renault y el grupo chino Geely comienza a tomar forma con una estrategia ambiciosa: integrar proveedores chinos en la producción conjunta de vehículos híbridos y eléctricos en Brasil a partir de 2026. Así lo informó este jueves la prensa brasileña, destacando que el proyecto apunta a transformar al mayor mercado automotor de América Latina en un polo regional de movilidad electrificada.

“Utilizaremos tantas fuentes de suministro nuevas como sea posible para impulsar nuestra competitividad, incluidos los fabricantes chinos”, afirmó Fabrice Cambolive, CEO global de Renault, en una entrevista brindada al diario Valor. El ejecutivo señaló que el objetivo central es atraer a fabricantes de autopartes de China para fortalecer el ecosistema industrial que rodeará a la nueva empresa mixta.

La estrategia no solo busca diversificar la cadena de suministro, sino también escalar la capacidad de producción. De cumplirse las previsiones, la planta brasileña podría duplicar su fabricación en un plazo de cinco años, alcanzando las 400.000 unidades anuales. Este salto permitiría incrementar el peso de América Latina en las ventas globales de Renault, que actualmente representan el 17% del total.

La asociación entre Renault y Geely fue formalizada el martes pasado durante una ceremonia en la planta de Sao José dos Pinhais, ubicada en el área metropolitana de Curitiba, capital del estado de Paraná, limítrofe con Paraguay y Argentina. Allí, ambas compañías anunciaron una inversión conjunta de 3.800 millones de reales —unos 712 millones de dólares— destinada al desarrollo de plataformas electrificadas y de nuevos modelos híbridos y eléctricos que serán fabricados en territorio brasileño.

La empresa resultante, denominada Renault Geely do Brasil, hará su primera presentación oficial ante el público en el Salón del Automóvil de São Paulo, que abre sus puertas este viernes. El evento servirá como escenario para mostrar el primer modelo de Geely que se producirá en el país: el EX5 EM-i, un híbrido enchufable que simboliza el inicio de esta nueva etapa industrial.

Con esta alianza, Brasil se posiciona como un nodo clave en la aceleración de la movilidad sustentable en la región, integrando tecnologías chinas y europeas en un mismo proyecto productivo con ambiciones de gran escala.