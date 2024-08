El equipo Azul, conocido por su enfoque creativo e innovador en la industria de los juegos de mesa, ha relanzado su primer y exitoso juego, "Piedras del Universo", en una tercera edición completamente renovada. Esta obra, que se ha consolidado como un referente dentro de la editorial Entre Rana, invita a los jugadores a sumergirse en un fascinante viaje por el monte litoraleño, donde deberán enfrentar desafíos y superar obstáculos para desbloquear las míticas piedras del universo.

El relanzamiento de "Piedras del Universo" no es simplemente una reedición del juego original; es una propuesta enriquecida que incluye nuevas ilustraciones a cargo del talentoso artista Lucas Mercado. El diseño actualizado no solo destaca por su estética visualmente atractiva, sino que también busca resignificar la conexión con la naturaleza y la cultura del litoral argentino. Este enfoque renovado pretende no solo entretener, sino también educar y concientizar sobre la riqueza cultural y natural de la región.

Además de las mejoras visuales, el equipo Azul ha optimizado los materiales y componentes del juego, reflejando los aprendizajes y la experiencia acumulada a lo largo de los años. Estos cambios responden a la demanda del mercado y a la necesidad de hacer el juego más accesible y transportable, sin perder la esencia que lo hizo tan popular desde su lanzamiento inicial. La nueva edición también incorpora leyendas y mitos que enriquecen la narrativa del juego, incluyendo personajes emblemáticos del folklore ribereño, lo que añade una capa adicional de profundidad y autenticidad a la experiencia de juego.

Para celebrar este importante relanzamiento, han organizado una serie de actividades y sorteos en sus redes sociales, invitando a la comunidad a redescubrir "Piedras del Universo". Este juego, que ha marcado un hito en la producción de juegos de mesa en Argentina, ya está disponible en tiendas de todo el país y a través de su tienda online.